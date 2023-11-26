Идет на грозу. Валиева побеждает без оглядки на прошлое и мечтая о будущем

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«Никакой короны»

Судя по московскому этапу Гран-при России, все разговоры о снижении интереса к фигурному катанию можно считать лишенными каких-либо оснований. Такой аудитории в «Мегаспорте» видеть давно не приходилось. Ладно первый ярус — до отказа оказалась забита даже галерка, хотя оттуда фигуристы больше напоминают зрителям муравьев. В этом зале было немало аншлагов, но атмосфера в воскресенье напомнила не что-нибудь, а перенесенный из Японии в Москву чемпионат мира 2011 года, как бы ни сюрреалистично это в нашей нынешней ситуации прозвучало.

Да, действительно кажется, что это было не 12 лет назад и даже не в прошлой, а вообще в позапрошлой жизни. Величайший Алексей Николаевич Мишин все еще в тренерском строю и, как всегда, на первых ролях, но у бортика и тот, кого Профессор привел на том мировом первенстве к бронзе. Артур Гачинский вывел на московском этапе Гран-при России в качестве тренера одиночника Семена Соловьева и, как минимум, своего многоопытного учителя опередил. Ученик Мишина Матвей Ветлугин с лидерством после короткой программы не справился и отлетел на пятое место, а Соловьев финишировал четвертым.

Но безусловным героем мужского турнира в Москве стал фигурист, которого до начала сезона вряд ли кто-то видел чемпионом хотя бы одного этапа серии. В итоге же Владислав Дикиджи — речь именно о нем — выиграл сразу два Гран-при России. На секундочку, единственный среди всех наших одиночников добившийся подобного достижения.

«Ни в коем случае никакой короны, я простой парень», — заверил ученик Олега Татаурова (еще одного бывшего фигуриста Мишина, к слову). Но Владу, на самом деле, есть чем гордиться. Он приехал в Москву, не до конца залечив ОРВИ, и в результате стал единственным, кто чисто проехал обе программы, по ходу исполнив пять четверных за два дня.

Погоня за ультра-си

Тема элементов ультра-си плавно перетекла из мужской произвольной программы в женскую — на московском этапе Гран-при организаторы поставили эти две дисциплины друг за другом, хотя обычно их разбавляет один из парных видов фигурного катания. Камила Валиева заявила на воскресный прокат четверной тулуп, Софья Муравьева — тройной аксель. Четверной лутц также оказался в заявке Камиллы Нелюбовой, а в планируемом контенте Марии Парамоновой фигурировал четверной сальхов.

И только этот факт — что наши фигуристки в ситуации, когда отбираться на международные старты не нужно ввиду их недоступности, продолжают идти на риск — уже примечателен. Особенно это, естественно, относится к лидерам. Как заманчиво было бы упростить контент и понадеяться на высокие компоненты программы! И Камила, и Софья их бы получили без всяких ультра-си. Но нет — и четверной тулуп в исполнении Валиевой, и тройной аксель от Муравьевой «Мегаспорт» в это воскресенье увидел.

К сожалению, здесь приходится добавить, что только на шестиминутной разминке перед прокатом. Там и Валиева выдала мощнейший четверной прыжок, и Муравьева легко, как пушинка, пролетела три с половиной оборота в акселе — причем три раза подряд. Но во время «боевого» проката развернулась драма. Ученица Евгения Плющенко, получив последние наставления от именитого наставника, зашла на «триксель» — и упала. На эмоциях попыталась повторить этот прыжок, хотя в плане этого не было — опять падение.

Погоня Муравьевой за тройным акселем в этот момент напомнила эпизод, произошедший в очень далеком прошлом с ее тренером — однажды Плющенко проиграл чемпионат мира, устроив неудачную охоту за четверным прыжком. Но Софья сумела после двух осечек взять себя в руки и достойно докатала произвольную программу. После же разочарования фигуристки не было предела. «Почему со мной и почему сегодня», — с этими словами она вышла со льда, а в микст-зоне, разговаривая с журналистами, не смогла сдержать слез.

Но при этом была тверда как кремень в ответ на все попытки расчувствовавшихся ее пожалеть. «Наверное, не наработала, не заслужила, — произнесла фигуристка и отмела другие варианты причин неудачи. — Это не трагедия, но для спортсмена это нерадостное событие. Очень хотела сделать тройной аксель. Я не хочу его пробовать, я хочу именно делать».

Борьба решительная и отчаянная

После неудачи Муравьевой итоговый успех Валиевой, опережавшей преследовательницу после короткой программы на четыре с половиной балла, был практически гарантирован. Подвести олимпийскую чемпионку мог только катастрофический произвольный прокат наподобие казанскому двухнедельной давности. Но Камила в этот раз четко проконтролировала, чтобы у нее в программе не было лишней секвенции прыжков. Потери баллов из-за математической ошибки на втором турнире подряд она и ее тренерский штаб допустить никак не могли — это был бы слишком серьезный удар.

Но говорить о том, что боевая форма к олимпийской чемпионке возвращается, как это всем показалось после короткой программы, было бы все-таки слишком оптимистично. Да, после падения на четверном прыжке силы Валиеву не покинули ко второй минуте проката, как это произошло в Казани, но все-таки и здесь дорожку шагов Камила в середине программы отработала с заметно меньшей интенсивностью. Эффектный по задумке проезд по льду, который привел две недели назад к падению, Валиева из программы убрала, но в концовке все же снова упала — на сей раз после неудачного приземления на тройном лутце.

И все же позитива в московском выступлении Валиевой, безусловно, больше, чем негатива. Она не снижает планку и бьется за четверной с взрослеющим и меняющимся телом. Борется с другими, неведомыми нам проблемами — например, в микст-зоне Камила внезапно заговорила о неких конфликтах с Этери Тутберидзе, хотя об этом ее журналисты даже не спрашивали (как, к слову, не спросили ни о слушаниях в Спортивном арбитражном суде, ни об ожиданиях от вердикта CAS, коллективно решив проявить деликатность).

А ожидания, откровенно говоря, весьма туманны. Сродни ощущению затишья перед грозой. И абсолютный факт в том, что Валиева на эту грозу идет — решительно и отчаянно. Иначе бы не строила планы на будущее и не заверяла бы всех в том, что намерена сделать свою карьеру в любимом фигурном катании долгой. Да и просто бы уже не каталась.