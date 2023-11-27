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01:03 (мск), источник: Sport24

Тарасова: Валиева была бесспорным лидером этапа Гран-при в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России в Москве.

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По итогам двух программ Валиева набрала 226,22 балла.

«Камила Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо. Она находится в хорошей физической форме. Я вижу, что она за собой следит, почти все восстановила. Молодец. Выросла ведь очень. У Валиевой, кроме всего прочего, есть своя индивидуальность», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

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