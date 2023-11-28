Авербух: В дуэли Медведевой и Загитовой в душе был на стороне Жени

"В дуэли Жени Медведевой и Алины Загитовой в душе я был на стороне Жени, потому что с Женей мы два сезона работали, Этери Георгиевна доверила мне её вести как хореографу. Конечно, я не буду скрывать, я болел за Женю, потому что я её уже чувствовал, я её понимал, мне она очень симпатична. Сейчас она очень сильно поменялась, у неё такая глубина появилась, очень интересная и важная. Мы продолжаем с Женей работать, поэтому я здесь не буду говорить, что для меня главное — медаль России.