«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина». Тарасова — о Медведевой, которую назвал шпаной Отар Кушанашвили

Ранее сообщалось, что телеведущий Отар Кушанашвили выступил с критикой в адрес Медведевой и популярного блогера Дани Милохина, в паре с которым она выступала в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Напомним, что Милохин самовольно покинул «Ледниковый период». Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое ютуб-шоу «БеС Комментариев».

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» — сказала Татьяна Анатольевна в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.