«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина». Тарасова — о Медведевой, которую назвал шпаной Отар Кушанашвили
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала известную фигуристку Евгению Медведеву.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала известную фигуристку Евгению Медведеву.
Ранее сообщалось, что телеведущий Отар Кушанашвили выступил с критикой в адрес Медведевой и популярного блогера Дани Милохина, в паре с которым она выступала в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Напомним, что Милохин самовольно покинул «Ледниковый период». Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое ютуб-шоу «БеС Комментариев».
«Отар Кушанашвили назвал Медведеву шпаной из-за связи с Милохиным. Что об этом думаете?» — поинтересовались у Тарасовой.
«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» — сказала Татьяна Анатольевна в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.