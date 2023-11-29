Помните фигуристку, которой порезали ногу коньком? Она с партнером сбежала в США

Чуть больше месяца назад Аннабель Морозов получила очень неприятную травму на разминке перед стартом этапа Гран-при в Красноярске. Тогда перед ритм-танцем она столкнулась с Елизаветой Шанаевой и получила достаточно глубокий порез. Снятие с турнира, восстановление, пропущенный этап в Москве…

Теперь жизнь пары Морозов/Ерёменко круто меняется — кажется, свершились уход от тренера и возвращение в США, а возможно, будет и попытка сменить спортивное гражданство. «Чемпионат» собирает всё, что об этом известно.

С Анжеликой Крыловой Морозов и Ерёменко начали сотрудничать летом, информация об этом появилась в конце июня. В интервью RT Морозов отмечала, что тренера в России они выбрали вместе с партнёром и с отцом, а Крылова откликнулась на предложение поработать вместе. При этом Аннабель подчеркивала, что её папа хочет быть папой, а не тренером. «Нам он прямо об этом сказал. Что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов», — рассказала фигуристка.

Логично, что пара нашла наставника в России, поскольку мотаться из США на местные старты по несколько раз в год было бы очень тяжело. Предыдущий партнёр Аннабель Дэвид Нарижный не был готов ездить тренироваться в Америку, и дуэт распался. В группе Крыловой же у Морозов и Ерёменко были комфортные условия — они стали основной взрослой парой у тренера после распада пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, группа переехала на новый каток «Кристалл».

По ходу сезона-2023/2024 пара не планировала возвращаться в США и хотела провести с тренерским штабом как минимум год. Однако за три недели до чемпионата России поступила информация, что Аннабель и Игорь занимаются переездом за океан, где они и начинали скатываться в начале этого года.

Расставание, по информации «РИА Новости», произошло достаточно сумбурно: фигуристы пришли на тренировку с букетом и сообщили, что через три часа у них запланирован вылет. Сейчас, по сообщениям агентства, спортсмены уже находятся не в России.

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Вместе с новостями об уходе от Крыловой поступил и инсайд о готовности пары сменить спортивное гражданство. По информации «РИА Новости», Морозов и Ерёменко рассматривают такой вариант и могут сменить Россию на Францию.

При этом по изначальному плану, как пишет агентство, Морозов и Ерёменко планировали заняться этим при необходимости уже после чемпионата России.

Информацию о желании сменить гражданство косвенно подтвердила Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ»: «Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару».

Ещё в начале лета проект The Skating Lesson сообщал, что Аннабель Морозов отказали в ФФККР в смене спортивного гражданства, тогда как Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили релиз в сборную Грузии.

Тогда Николай Морозов в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию: «Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются».

Интересно, как поменялась ситуация сейчас и насколько легко отпустят Аннабель с Игорем, если пара всё-таки решится на смену гражданства. В текущем сезоне они не выступили до конца ни на одном турнире, в сборную России не входят ни Морозов, ни Ерёменко.

Последнее полноценное соревновательное выступление у Аннабель было в ноябре 2022-го на этапе Гран-при России в Казани, а у Игоря — ещё раньше: он возобновил спортивную карьеру ради того, чтобы встать в пару с Аннабель. Станет ли выступление через боль в ритм-танце в Красноярске на этапе Гран-при России камнем преткновения? Покажет время.