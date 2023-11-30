Елизавета Туктамышева поделилась эффектными кадрами с фотосессии в шикарном платье

На выложенных снимках 26-летняя Туктамышева позирует в шикарном сером платье. Образ девушки дополняют красивая прическа и босые ноги.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. В октябре она приостановила соревновательную карьеру по личным причинам.