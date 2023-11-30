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14:07 (мск), источник: Sport24

Елизавета Туктамышева поделилась эффектными кадрами с фотосессии в шикарном платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала эффектные кадры с новой фотосессии.

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На выложенных снимках 26-летняя Туктамышева позирует в шикарном сером платье. Образ девушки дополняют красивая прическа и босые ноги.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. В октябре она приостановила соревновательную карьеру по личным причинам.

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