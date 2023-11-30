ISU анонсировал дату публикации решения по делу Валиевой

Об этом было объявлено в ходе онлайн-заседания совета ISU, которое прошло в Лозанне 27 ноября.
Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26—28 сентября. Коллегия заслушала показания сторон, экспертов и свидетелей. По итогам заседаний арбитры постановили подготовить дополнительную документацию, что стало причиной переноса слушаний на 9—10 ноября. CAS 10 ноября сообщил, что коллегия арбитров вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.