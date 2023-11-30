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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ISU анонсировал дату публикации решения по делу Валиевой

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать решение по допинговому делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой к 12 февраля 2024 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: Reuters

Об этом было объявлено в ходе онлайн-заседания совета ISU, которое прошло в Лозанне 27 ноября.

Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26—28 сентября. Коллегия заслушала показания сторон, экспертов и свидетелей. По итогам заседаний арбитры постановили подготовить дополнительную документацию, что стало причиной переноса слушаний на 9—10 ноября. CAS 10 ноября сообщил, что коллегия арбитров вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.

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