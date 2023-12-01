«Хотелось убежать». Фигуристка Медведева рассказала о новом опыте

Фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в последнее время активно осваивает новые амплуа — ведёт свой канал на Ютьюбе, рассказывала о погоде на ТНТ, а теперь ещё и стала героиней документального фильма «Медведева VS Медведева», который недавно вышел на экраны.

Татьяна Уланова, aif.ru: — Женя, вы признались, что часто ложитесь в три-четыре ночи. Как удаётся потом не чувствовать себя разбитой с такими недосыпами? И что посоветуете тем, кто в это депрессивное осенне-зимнее время ходит полусонный?

Евгения Медведева: — Высыпаться не всегда получается — по ночам много тренировок. Ноябрь-декабрь — всегда очень активный период. Во времена спортивной карьеры было много соревнований, сейчас — ледовые шоу, ёлки, корпоративы, рекламные съёмки. Почти без отдыха. И в январе будет примерно так же. В Новый год запланированы ёлки от Ильи Авербуха. Он затеял семейное ледовое шоу «Корова на льду»… Словом, волшебных советов я вам не дам. Всё банально: надо заниматься спортом и хорошо одеваться. Вот потеплеет на улице — и высплюсь. Я ведь фигуристка!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GdvZbzYZZwM?si=EJyrxGC376FwdtSA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Поздравить вас с премьерой фильма пришли Илья Авербух и Роман Костомаров с жёнами. Появление Ромы было неожиданным? Как вы восприняли его историю: вернулся почти с того света, не пал духом, встал на протезы и уже уверенно ходит, плавает. Наверное, о нём можно было снять фильм?

— Думаю, о Роме снимут достойное кино. И не только документальное. Восхищаюсь его мужеством! Рома всегда был спокойным, интеллигентным, чутким, я очень люблю их семью, Оксана — пример для меня. Мы все понимаем, что без такого сильного человека рядом, как она, Роме было бы много тяжелее. Я была очень рада видеть ребят на премьере. Как и Илью Авербуха, Димку Соловьева, Алену Косторную, Стасю Константинову…

— Вы сказали после фильма: «Кажется, прикольно получилось». И всё-таки… Чем-то недовольны? Тяжело было раскрываться?

— Я всегда недовольна собой и достаточно самокритична. Если честно, долго не могла собраться и посмотреть фильм. Мама, ребята из нашей команды посмотрели, достаточно было их «всё ок». Мне же тяжело видеть саму себя. В первый раз полноценно села смотреть уже на премьере в Москве. Первые минуты были самыми тяжёлыми. Хотелось убежать. Ведь столько людей собралось! Не слишком ли большая честь для меня, подумала. Но в какой-то момент, наблюдая эмоции людей, я успокоилась. Кажется, в основном все остались довольны. Но признаюсь, очень сильно волновалась.

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— Сегодня — документальный фильм, а завтра, возможно, кто-то из продюсеров решит снять о вас сериал. Кому из сегодняшних актрис вы бы доверили сыграть себя в художественном кино?

— Это решать не мне. Я и в документальном фильме ничего не решала. Просто отвечала на вопросы и принимала участие в съёмках. Я ведь не сама о себе решила фильм снять. Предложение исходило от компании «Красный Квадрат». Я бы хотела, пользуясь возможностью, поблагодарить Илью Кривицкого за проект, который он затеял 4 года назад. И Андрея Фурманчука за отличную режиссёрскую работу.

— Как оцениваете наши успехи сегодня в фигурном катании? И как относитесь к советам футболистов, которые говорят коллегам: если можете — уезжайте, чтобы не вариться здесь в собственном соку. Применим ли этот совет для фигуристов?

— Футболистам не нужно менять гражданство, чтобы играть за границей. Когда Андрей Аршавин играл за лондонский «Арсенал», это вызывало только восхищение у всех. В фигурном катании по-другому: нет клубов, только сборные. Наше фигурное катание находится на очень высоком уровне, но я очень хотела бы, чтобы наши спортсмены как можно быстрее вернулись к мировым соревнованиям. Я часто комментирую на ТВ международные турниры по фигурному катанию и с грустью наблюдаю отсутствие на них наших девочек и мальчиков.

— Что для вас является антистрессом? Что помогает снимать эмоциональное напряжение?

— Мои собаки — французские бульдоги Тофу и Джерри. Обожаю их! Даже если у меня плохое настроение, они не дают соскучиться.