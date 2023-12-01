Медведева назвала свой главный антистресс

— Женя, вы признались, что часто ложитесь в три-четыре ночи. Как удается потом не чувствовать себя разбитой с такими недосыпами? И что посоветуете тем, кто в это депрессивное осенне-зимнее время ходит полусонный?

— Высыпаться не всегда получается — по ночам много тренировок. Ноябрь-декабрь — всегда очень активный период. Во времена спортивной карьеры было много соревнований, сейчас — ледовые шоу, елки, корпоративы, рекламные съемки. Почти без отдыха. И в январе будет примерно так же. В Новый год запланированы елки от Ильи Авербуха. Он затеял семейное ледовое шоу «Корова на льду»… Словом, волшебных советов я вам не дам. Все банально: надо заниматься спортом и хорошо одеваться. Вот потеплеет на улице — и высплюсь. Я ведь фигуристка!