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18:16 (мск), источник: Sport24

Медведева назвала свой главный антистресс

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о напряженном графике и о том, как справляется с нагрузками и стрессом.

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Источник: Sport24

— Женя, вы признались, что часто ложитесь в три-четыре ночи. Как удается потом не чувствовать себя разбитой с такими недосыпами? И что посоветуете тем, кто в это депрессивное осенне-зимнее время ходит полусонный?

— Высыпаться не всегда получается — по ночам много тренировок. Ноябрь-декабрь — всегда очень активный период. Во времена спортивной карьеры было много соревнований, сейчас — ледовые шоу, елки, корпоративы, рекламные съемки. Почти без отдыха. И в январе будет примерно так же. В Новый год запланированы елки от Ильи Авербуха. Он затеял семейное ледовое шоу «Корова на льду»… Словом, волшебных советов я вам не дам. Все банально: надо заниматься спортом и хорошо одеваться. Вот потеплеет на улице — и высплюсь. Я ведь фигуристка!

— Что для вас является антистрессом? Что помогает снимать эмоциональное напряжение?

— Мои собаки — французские бульдоги Тофу и Джерри. Обожаю их! Даже если у меня плохое настроение, они не дают соскучиться, — цитируют Медведеву «Аргументы и факты».

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