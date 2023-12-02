Костомаров заявил, что не хотел жить первые два месяца после того, как пришел в себя

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров испытывал абсолютное разочарование и нежелание жить в течение двух месяцев после того, как пришел в сознание. Об этом Костомаров рассказал на встрече с гостями выставки-форума «Россия».

«Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить, благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами “не сдавайся”, “мы вместе”, “мы пройдем этот путь”, “нужно идти вперед”. Раз это произошло, то для чего-то это дано, я не понимал, для чего, потому что это очень жестоко. Огромная помощь врачей, родных и близких, спасло меня мое сильное сердце, потому что отказали все органы, был микроинсульт, до сих пор непонятно, как оно продолжало биться. Возможно, потому что я много тренировался, работал над собой, была закалка спортсмена», — сказал Костомаров.

В январе Костомаров попал с пневмонией в реанимацию, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки, недавно он заявил о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.