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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров иронично отозвался о последствиях ампутации

Костомаров предположил, что ему слишком легко жилось и жизнь послала испытание.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как смирился с потерей конечностей.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели ряд операций по ампутации рук и ног.

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь судя по всему и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь», — сказал Костомаров в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

Костомарову 46 лет, он является победителем Олимпийских игр в Турине (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трехкратным чемпионом Европы (2004−2006).

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