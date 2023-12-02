Костомаров иронично отозвался о последствиях ампутации

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь судя по всему и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь», — сказал Костомаров в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».