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20:25 (мск), источник: ТАСС

Двукратная чемпионка мира фигуристка Слуцкая рассказала о получении инвалидности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Слуцкой оформили инвалидность. Об этом она рассказала на встрече со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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Источник: РИА "Новости"

«Мне было 23 года, я тогда была уже чемпионкой Европы и мира, ледоколом в мире фигурного катания. Казалось, жизнь будет складываться так, что будешь проламывать все двери, но в один прекрасный момент, когда начинался сезон, у меня поднялась температура. Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, пришла к врачу, он сказал, что у меня большое сердце. У меня взяли много анализов, а потом повезли в институт Склифосовского. Оказалось, у меня скопилось много жидкости, и без операции сердце могло бы остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька, никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит», — сказала Слуцкая.

Около 20 лет назад Слуцкой поставили диагноз «васкулит» — поражение стенок сосудов.

«Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Тогда я поехала на чемпионат мира, где заняла девятое место, и мне говорили в федерации, что могу заканчивать карьеру. Но в следующем сезоне я не проиграла ни одного соревнования, а потом выиграла чемпионат мира с такими баллами, что в 2018 году можно было выиграть олимпийский турнир. Выиграла еще одну медаль Олимпиады, родила трех прекрасных детей. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — добавила бывшая чемпионка мира.

Слуцкой 44 года, она завершила карьеру в 2006 году. Она побеждала на чемпионатах мира в 2002 и 2005 годах. В ее активе также серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр и семь побед на чемпионатах Европы.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография», который также включает проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья». Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

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