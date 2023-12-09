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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сакамото стала победительницей Финала Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в Финале международной серии Гран-при, который проходит в Пекине.

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Источник: Reuters

По итогам короткой и произвольной программ двукратная чемпионка мира набрала 225,70 балла. Серебро завоевала бельгийка Луна Хендрикс (203,36), третьей стала японка Хана Йосида (203,16).

Соревнования завершатся в воскресенье.

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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