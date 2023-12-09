Американец с русскими корнями выиграл Финал Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин победил в одиночном катании в Финале международной серии Гран-при, который проходит в Пекине.

По итогам короткой и произвольной программ 19-летний спортсмен набрал 314,66 балла. Далее расположились двукратный чемпион мира японец Сёма Уно (297,34) и его соотечественник Юма Кагияма (288,65).

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.