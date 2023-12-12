Звезды фигурки развлекались без россиян. Но неожиданно ворвались русские парни и порвали вечеринку!

Финал Гран-при, к сожалению, снова прошел без звездных россиян. И грандиозный банкет после окончания был бы скучным, если бы не русские парни. Главной звездой, естественно, был Бог Квадов Илья Малинин, с которым хотели сфоткаться примерно все.

Вице-чемпионка мира Луна Хендрикс пришла в эффектном, откровенном белом платье в сопровождении своего брата-тренера Йорика.

Абсолютные мировые рекордсмены Мэдисон Чок и Эван Бейтс позировали не только с действующими звездами, но выловили и легендарного парника Хань Цуна (олимпийский чемпион Пекина)! А еще Мэдисон показала, как фигуристов развлекали со сцены — тут тебе и живая музыка, и хор снежинок.

Неожиданно ставшая в этом финале третьей Пайпер Гиллес выбрала для банкета черное платье, рассматриваем его.