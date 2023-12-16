10 фильмов о фигурном катании: от драмы Крыжовникова до сериала про копию Тутберидзе

Forbes Sport собрал десять фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы.

«Тоня против всех» (I, Tonya), 2017

Большинство болельщиков, вероятно, хотя бы раз слышали имена Тони Хардинг и Нэнси Керриган и помнят историю двух самых успешных американских фигуристок, которые собирались бороться за золото Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере и стали всемирно известными, когда жестокое нападение на Керриган чуть не положило конец ее карьере и безвозвратно разрушило репутацию Хардинг.

Получив удар по колену телескопической дубинкой от двух нападавших, предположительно нанятых бывшим мужем Тони Джеффом Гиллоули, Керриган не смогла принять участие в чемпионате США — 1994, который в итоге выиграла Хардинг. Однако к Олимпиаде того года Нэнси восстановилась и стала серебряным призером, Тоня заняла лишь восьмое место. Таблоиды были одержимы этой историей, которая в итоге закончилась признанием вины Хардинг и ее пожизненной дисквалификацией.

Байопик скандально известной фигуристки «Тоня против всех», вышедший на экраны в 2017 году, исследует богатую палитру событий, которые привели к шокирующему инциденту, — отношения Хардинг с жестокой матерью и ловушка лишенного любви брака, из которого она не смогла выбраться, даже если бы попыталась. В версии режиссера Крейга Гиллеспи и актрисы Марго Робби история Тони вызывает сочувствие к фигуристке (за это картину много критиковали), а сама Хардинг выглядит гораздо интереснее, чем была в реальности.

Марго Робби за роль фигуристки получила номинацию на премию «Оскар», но в итоге со статуэткой за лучшую женскую роль второго плана уехала Элисон Дженни, сыгравшая Лавону Фэй Голден — мать Хардинг.



«Белый лебедь» (Sonja: The White Swan), 2018

Соня Хени выросла в Осло и прославила Норвегию, став трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира. Все титулы норвежка завоевала до 24 лет и до сих пор удерживает за собой звание самой титулованной одиночницы в истории фигурного катания. Еще большего фигуристка добилась за пределами катка. Грезя о карьере актрисы, в 1936 году Хени переехала в США и спустя непродолжительное время стала самой высокооплачиваемой кинозвездой Голливуда.

Байопик о том, как юная девушка в 30-е годы прошлого века стала одной из самых узнаваемых и влиятельных людей планеты, сняла норвежка Анне Севитски, известная по работе над отдельными эпизодами сериалов «Черное зеркало» и «Земля монстров». Роль главной героини досталась Ине Мари Вильман, которой пришлось несколько месяцев посвятить изнурительным тренировкам на льду.



«Ледяные замки» (Ice Castles), 2010

История любви фигуристки и хоккеиста — очень популярный сюжет для кинематографистов. «Ледяные замки» как раз из тех, что предлагают трогательную историю отношений двух спортсменов, сила любви которых помогает преодолеть все невзгоды.

Лекси, многообещающая молодая фигуристка с огненно-рыжими волосами, расстается с парнем Ником, который играет в хоккей в колледже, ради мечты стать чемпионкой. В результате несчастного случая она ударяется головой об лед, теряя зрение и смысл жизни. Ник жертвует своей карьерой хоккеиста и проводит время с Лекси, помогая ей вернуться на лед.

Для самых преданных фанатов мелодрам на льду можно порекомендовать еще и оригинальную версию «Ледяных замков», вышедшую в 1978 году. Костюмы и прически в старом фильме сейчас кажутся несколько вычурными, но актеры хороши.

«Лед» (2018) и «Лед-2» (2020)

Самый кассовый российский фильм 2018 года собрал в прокате более $25 млн (и это было еще до того, как репертуар российского кинопроката сильно оскудел). Как и «Ледяные замки», «Лед» режиссера Олега Трофима — это история любви фигуристки и хоккеиста. Трудолюбивая Надя отказывается от мечты стать чемпионкой по фигурному катанию, когда попадает в больницу с травмой, но там встречает хоккеиста-раздолбая Сашу, который учит ее снова поверить в себя.

Все заканчивается хеппи-эндом, а вот сиквел «Льда», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, начинается трагически: Надя погибает при родах, оставляя Сашу с новорожденной дочкой на руках. Всеми силами он ограждает дочку от опасностей, чтобы не потерять, как когда-то потерял ее мать, но у девочки прорезается талант к фигурному катанию (а еще ей начинает являться призрак покойной мамы, который дает советы, как выполнять элементы). Все снова заканчивается относительно хорошо, но вот третьего фильма так и не появилось.



«Серебряные коньки» (Silver Skates), 2020

От сюжета знаменитой книги Мэри М. Додж в российской экранизации почти ничего не осталось — даже действие создатели картины перенесли в Санкт-Петербург 1899 года. Возможно, это и к лучшему: в их истории императорский зимний Петербург превращается в сказочную страну чудес, где замершие реки и каналы становятся катком для местных жителей. Их использует и 18-летний курьер пекарни Матвей, чье единственное сокровище — серебряные коньки, унаследованные от отца. В преддверии нового века он встречает Алису — дочь высокопоставленного чиновника, которая мечтает о карьере химика, но чьи амбиции ограничены патриархальными установками той эпохи. Они влюбляются и делают все, чтобы быть вместе.

Фигурного катания в чистом виде здесь нет, но история неожиданной любви молодых людей в живописных костюмах на фоне льда произвела фурор в российском прокате в 2020 году. Такой сильный, что «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина стали первым российским фильмом, вышедшим на платформе компании Netflix в категории Originals.

«Последний аксель», 2021

«Последний аксель» — это сериал, в котором собраны почти все популярные легенды о женском одиночном катании в России. После того, как тиран-отец умирает при загадочных обстоятельствах, главная героиня — фигуристка Катя — едет в Москву, где попадает в группу к деспотичной женщине-тренеру, которая никогда не улыбается и требует от учениц, чтобы они в любом состоянии и после любой травмы вставали и снова прыгали. Суровая конкуренция среди юных фигуристок, интриги, зависть и мелкие пакости (вроде толченого стекла в ботинке) тоже присутствуют.

Неудивительно, что эта спортивная драма еще до премьеры взбудоражила поклонников российского женского одиночного катания. В соцсетях распространялась версия, что актриса Елена Подкаминская, сыгравшая роль требовательного тренера фигуристок, копировала образ Этери Тутберидзе, которую часто критикуют за методы работы с подопечными.

«У меня это вызвало отвращение, поэтому не смотрела ни одной серии. И не хочу», — сказала Тутберидзе, чем только подогрела страсти. Сама Подкаминская об Этери Тутберидзе отзывалась намного уважительнее и говорила, что при работе над ролью вдохновлялась примерами нескольких суровых женщин-тренеров — в том числе Тутберидзе и Ирины Винер.



«Лезвия славы: Звездуны на льду» (Blades of Glory), 2007

Фильмов о фигурном катании десятки, и все они обычно драматичны и сосредоточены на трудностях этого вида спорта, но создатели «Лезвий славы» использовали совершенно другой подход, превратив картину в фантастически глупую комедию, ставшую хитом начала 2007 года и собравшую в прокате более $100 млн. «Лезвия славы: Звездуны на льду» — абсурдная картина, которая подчеркивает присущий фигурному катанию драматизм, атлетизм и зрелищность, но при этом высмеивает его клише.

Комедия с Уиллом Ферреллом и Джоном Хидером в главных ролях начинается с того, что фигуристы Чазз Майкл Майклс и Джимми МакЭлрой устраивают драку на подиуме и получают пожизненное отстранение из мужского одиночного катания. Противоположные во всех отношениях фигуристы не придумывают ничего лучше, чем перейти в парное катание и стать первой в мире парой, состоящей из двух мужчин (в нашей реальности, к слову, такое запрещено правилами). Получилось довольно смешно, хотя местами юмор грубоват — впрочем, как и почти в любой картине с Уиллом Ферреллом.



«Несломленные» (Unbroken), 2020

Документальный фильм рассказывает о тяжелейшей подготовке двух спортивных пар к чемпионату мира. Два дуэта —Наталья Забияко/Александр Энберт из России и Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти ЛеДюка из США — занимаются у одного тренера (Нина Мозер) и постоянно конкурируют и на тренировках, и на соревнованиях.

Фильм, снятый Даниилом Гринькиным (экс-супругом Забияко), предлагает взглянуть на изнанку фигурного катания глазами четырех титулованных спортсменов мирового класса. И это не только история про будни фигуристов, серьезные травмы и социальные предрассудки, — это еще и про интернациональную дружбу и мечту стать лучшими.



«Поп-звезда на льду» (Pop Star on Ice), 2009

Джонни Вейр не стал великим чемпионом — обе свои Олимпиады (в 2006-м и 2010-м) трехкратный чемпион США провалил, а лучшим результатом на чемпионатах мира оказалась бронза в 2008 году. И все же его талант проваливать крупнейшие соревнования вкупе с эксцентричными выходками и необычным стилем сделали его одним из самых популярных фигуристов своего времени.

Документальный фильм «Поп-звезда на льду» был снят до того, как Вейр поехал на Олимпиаду-2010 в Ванкувер (где в итоге стал шестым), поэтому по большей части — это повествование о стремлении Джонни к олимпийскому триумфу. На протяжении двух лет режиссеры следовали за фигуристом, демонстрируя все его внутренние переживания и подготовку к соревнованиям.



«Моя тощая сестра» (Min lilla syster), 2015

В погоне за желанием нравиться и побеждать многие спортсменки жертвуют здоровьем, сталкиваясь с непоправимыми последствиями. Немецко-шведский фильм затрагивает одну из главных проблем фигурного катания — расстройство пищевого поведения.

Стелла восхищена своей старшей сестрой Катей — талантливой фигуристкой, чья жизнь оказывается не такой, как видят ее близкие. Катя скрывает расстройство пищевого поведения и заставляет младшую сестру помогать ей обманывать родных и тренеров. «Моя тощая сестра» — это портрет подростковых тревог и предупреждение об опасностях навязчивого подсчета калорий.