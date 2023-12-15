Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

Специалист заявила, что в таком молодом возрасте спортсменка хочет только зарабатывать деньги. «Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. Очень грустно!» — отметила она. Тренер предположила, что Трусова больше не появится на соревнованиях.

30 августа стало известно, что Трусова пропустит сезон-2023/24. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называлось отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.