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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила российскую фигуристку Александру Трусову в меркантильности. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист заявила, что в таком молодом возрасте спортсменка хочет только зарабатывать деньги. «Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. Очень грустно!» — отметила она. Тренер предположила, что Трусова больше не появится на соревнованиях.

30 августа стало известно, что Трусова пропустит сезон-2023/24. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называлось отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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