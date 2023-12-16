Костомаров: я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом

«Остались ли у меня страхи? Я понял, что смерть — это не страшно. Я боялся всегда, всегда берёг себя в жизни. Хоть я и экстремальный человек, прыгал с мостов на банджи, быстро гонял на мотоцикле, но всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что у меня была работа — фигурное катание. Подсознательно я берёг себя. Где мог ехать 320 км, ехал 300 (смеётся). Почти на самом максимуме.



Про смерть я не думал, но в подсознании было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что нет. Страшно остаться инвалидом», — приводит слова спортсмена «Первый канал».