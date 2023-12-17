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15:35 (мск), источник: ТАСС

Костомаров на коньках вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха

Фигурист вышел на лед в номере с участием супруги — Оксаной Домниной.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду. В воскресенье Костомаров с командой шоу Авербуха стал участником юбилейного шоу, проходящего на льду московской «ВТБ-Арены». Фигурист вышел на лед на коньках в номере с участием супруги — Оксаной Домниной.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

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