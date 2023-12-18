«Играющий на струнах души». Илье Авербуху — 50 лет

Авербух родился 18 декабря 1973 г. в Москве в семье инженера-математика Изяслава Наумовича Авербуха и микробиолога Юлии Марковны Бурдо. Фигурным катанием он начал заниматься благодаря матери.

«Мама приняла решение, что я буду заниматься фигурным катанием, — рассказывал журналистам Авербух. — “Приговорила” еще до моего рождения, меня никто не спрашивал. Отовсюду меня отчисляли — в советской системе всех принимали и также легко отчисляли. Но она брала меня за руку, говорила “вы ничего не понимаете” и вела меня в другую школу».

В конце концов мать приняла решение, что будет тренировать сына сама.

«Профессия микробиолог не имела к этому никакого отношения, но мама знала, что нужно ноги тянуть, и руки, и скорость хорошая должна быть. “Толкайся и ноги тяни” — вот это слышалось со льда. Сшила мне комбинезончик из двух “тренировочных” и вышила от большой любви бисером “ИА”, что вызывало смех у всех ребят, которые играли в хоккей. Мальчик с грустными карими глазами и “ИА” на груди. Винни-Пух, Авербух — в общем, ослик», — вспоминал Авербух.

В одиночном катании у Авербуха не сложилось: «Прыжка не было, готов был заканчивать, если бы не случай. Мой тренер защищал свою программу в ГИТИСе перед жюри, в которое входила Людмила Пахомова — она принимала эти экзамены. После моего проката она подошла к маме, к тренеру и сказала — мальчику нужно обязательно идти в танцы».

«Людмила Пахомова — это авторитет. И тогда мы пошли в ЦСКА, в танцы к Геннадию Аккерману. Я тогда этого еще не понимал — Людмила Пахомова уже тяжело болела в это время, уже уходила. У нее была очень тяжелая болезнь, но она продолжала отдавать добро, созидать. Что ей было до судьбы какого-то мальчика? Но она нашла и силы, и мотивацию, с ее руки я остался в танцах на льду», — рассказал юбиляр.

Олимпийская недосказанность как мотиватор

В 1989 году Авербух был включен в юниорскую сборную СССР, в 1990 и 1992 годах становился вместе с Мариной Анисиной чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду. С 1992 года он начал кататься вместе с Ириной Лобачевой, и через три года в испанской Хаке фигуристы заняли первое место на XVII Всемирной зимней Универсиаде. В том же году спортсмены поженились и переехали в США. Там их тренерами были Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. В декабре 1996 года в Москве Лобачева и Авербух выиграли чемпионат России. Впоследствии фигуристы еще трижды выиграли национальное первенство (1999, 2000 и 2001).

В 1999 году они завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2001 и 2002 годах они повторяли это достижение, а в 2003-м стали победителями континентального первенства. На чемпионатах мира в активе дуэта золото (2002), серебро (2003) и бронза (2001). В 2002 году они заняли второе место на Олимпийских играх.

«Олимпийские игры стали пиком моей карьеры и большой частью моей жизни. Наше с Ириной серебро Олимпиады — медаль с золотым отливом, там мы показали лучший результат в жизни, и после Игр стали чемпионами мира, — рассказал Авербух. — На Олимпиаду мы ехали не фаворитами, и любое призовое место тогда расценивалось как победное. Мы остановились в шаге от золота в одном судейском голосе, и показали там свое лучшее катание».

«Я вспоминаю Солт-Лейк-Сити как соревнования, в котором я сам с собой в борьбе выиграл. Но нельзя забывать, мы — серебряные призеры. И, возможно, моя активная позиция связана еще и с тем, что серебро — не золото. Осталась определенная недосказанность. Но Олимпиаду я всегда вспоминаю с теплотой, это всегда сумасшедшая значимость, накал, и я счастлив, что в моей жизни такой турнир был», — отметил Авербух.

После окончания спортивной карьеры Авербух начал деятельность в качестве хореографа-постановщика и тренера.

«Вместе и навсегда»

«После окончания спортивной карьеры, большая часть которой проходила в США, я принял решение вернуться домой. Мне хотелось вернуться к родным людям, продолжить свое развитие именно дома, — рассказал Авербух. — Создание ледового шоу было мечтой, и я начал ее воплощать, начав с создания единой команды. Первое шоу прошло 20 лет назад в Новосибирске, проект назывался “Ледовая симфония”. А первое шоу, которое я сделал в Москве, называлось “Вместе и навсегда”. Так оно называется и сейчас».

Шоу «Вместе и навсегда», приуроченное к юбилею Авербуха, прошло в воскресенье в Москве. Кульминацией представления стал первый публичный выход на лед после тяжелой болезни 46-летнего Романа Костомарова, который около полугода боролся за жизнь. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Почти год назад Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому, на фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M89ZUjGGIIc?si=JozP6MUIhcjERLjr" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Роман — член моей ледовой семьи. Первое время, когда все было по-настоящему на грани, я был на связи с Оксаной и его врачом 24 часа в сутки, мы вместе проходили это тяжелейшее испытание. Хочу сказать слова восхищения Роману Костомарову, его силе духа, его человеческими качествами. Я рад, что мы по-прежнему вместе», — рассказал ТАСС Авербух.

Во время гастрольного тура «Письма любви» зрители в каждом шоу писали письма поддержки Роману, бросали их в боксы в фойе, и затем они передавались Роману. «Потом на шоу в Сочи Рома сам выходил к Оксане и говорил ей слова благодарности, слова опоры зрителям, которые были в зале. Мы продолжаем дальше идти по жизни, у нас много совместных проектов», — отметил Авербух.

«За эти 20 лет у нас сложилась большая команда фигуристов, в общей сложности со мной работают около 200 человек. Мне важно и приятно то, что фигуристы, начавшие работать со мной в далеком 2004 году, со мной спустя 20 лет, мы стали большой семьей, — сказал Авербух. — Мне важно, чтобы ребята как можно дольше держали форму».

Гастроли шоу проходили в самых разных концах мира — в итальянской Вероне, в американском Атлантик-Сити, в Германии, Сингапуре, Китае, Турции, Белоруссии, Казахстане. «Проделана огромная работа, и я рад, что делаю ее с тем, с кем начинал свой путь, с кем иду по жизни», — подчеркнул хореограф.

Настоящий Колумб

В воскресный вечер на лед «ВТБ-Арены» вышли практически все артисты, которые работали с Авербухом — фигуристы, участники программ «Ледниковый период» и «Ледниковый период. Дети». Обязательным условием, как озвучил это сам Авербух, для участников шоу был выход на лед на коньках. Шоу, по его признанию, стало важным подарком к его юбилею.

Добрых слов в этот день было сказано немало. Лейтмотивом всех пожеланий и поздравлений стала благодарность всех, с кем он работал.

«Программы Авербуха во многом уникальны. Илья более популярен как постановщик не технических программ, а программ для души. Он умеет играть на струнах души, в этом его отличие. Есть разные писатели, разные художники. Некоторые висят в Лувре, а некоторые остаются в домашних коллекциях — их различия назвать сложно, но это — связанное с душой, любовью, и это чувствуют зрители», — сказала после выступления серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин сравнил Авербуха с Христофором Колумбом: «Все говорят — хореограф, постановщик, и это правда. Я хотел бы присвоить ему титул, я хочу смело сказать, по той роли, что он сегодня занимает в фигурном катании, по тому, как он вошел в нашу жизнь, давайте присвоим Илье титул “Колумб театра на льду”.

Спорт плюс искусство

На вопрос о наставниках и ориентирах в жизни, Авербух называет двух человек. «Есть наставники, на которых я хотел бы равняться. Если мы берем спортивную и творческую истории — это Татьяна Тарасова. А как руководитель, как человек, совмещающий работу с большим творческим началом, — это Константин Эрнст».

Тарасова признает, что без Авербуха современное фигурное катание представить не может. «Зачем это представлять? Чтобы все, кто у него катается, без работы остались в наше нелегкое время? Не надо, он делает большое дело, он ставит без конца, и это прекрасно, мы видим перед собой человека из нашего спорта плюс искусство, он вышел в режиссеры и балетмейстеры своего собственного театра, он большой художник, и он развивается, — сказала она. — Это человек, который продлил жизни десяткам лучших из лучших спортсменов, олимпийских чемпионов».

Отвечая на вопрос о насыщенном графике жизни, Авербух признался: «В таком графике идти действительно достаточно сложно. Как шутит Лиза (Арзамасова, супруга Авербуха — прим. ТАСС), “только я одна знаю, какой график у тебя, и это никому не объяснить”. Но быть с семьей, быть вместе очень важно. Зимой очень много проектов, времени не так много, чтобы быть дома, голова занята работой, но, я надеюсь, что январь будет гораздо спокойнее, и я наверстаю время, которое не мог уделить семье».

«Я рад, что семья меня поддерживает и понимает. Лиза сама из похожей профессии, у самой колоссальная занятость, но мы сохраняем большое тепло и любовь в нашем доме», — подчеркнул собеседник агентства.