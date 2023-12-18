Фигуристка Горбачева раскрыла, куда дела 600 тысяч рублей за вторые места на Гран-при России
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как распорядилась призовыми за успехи на этапах Гран-при России нынешнего сезона.
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как распорядилась призовыми за успехи на этапах Гран-при России нынешнего сезона.
В октябре-ноябре 16-летняя Горбачева заняла вторые места на этапах в Омске и Казани, заработав в сумме 600 тысяч рублей.
— По итогам серии Гран-при России — 2023 у тебя два серебра. Довольна?
— Я больше довольна, чем недовольна — я катаюсь увереннее, осознаннее, без страха ошибиться. В том сезоне по занятым местам у меня результаты были похуже. Тогда я заняла третье и четвертое место, сейчас — два вторых. В целом я рада, но много чего не получилось. Буду стараться, работать над ошибками.
— Куда потратила призовые?
— Пока что отложила их под процентную ставку. (Улыбается), — заявила Горбачева в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.
На предстоящей неделе Алина Горбачева выступит на чемпионате России в Челябинске.