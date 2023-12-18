Фигуристка Горбачева раскрыла, куда дела 600 тысяч рублей за вторые места на Гран-при России

— Я больше довольна, чем недовольна — я катаюсь увереннее, осознаннее, без страха ошибиться. В том сезоне по занятым местам у меня результаты были похуже. Тогда я заняла третье и четвертое место, сейчас — два вторых. В целом я рада, но много чего не получилось. Буду стараться, работать над ошибками.