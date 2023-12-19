«Пережить 10 января». Костомаров рассказал о цели на следующий год

«Какие цели поставил на следующий год? Пережить 10 января — вот моя цель», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки в Москве с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. В связи с осложнениями, связанными с болезнью, у фигуриста развился некроз периферийных сосудов. Врачи приняли решение провести спортсмену ампутации рук и ног. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования и в этом месяце впервые после госпитализации вышел на лёд.