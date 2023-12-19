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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова назвала спорт номер один в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала спорт номер один в России. Ее слова приводит Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

Между футболом и фигурным катанием Тарасова выбрала второе. «Футбол — главный вид спорта в нашей стране? С какой стати? Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет», — объяснила она.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина также отказалась считать футбол главным спортом в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила Роднина.

Российские фигуристы и футболисты не принимают участие в международных турнирах из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета и спортивных федераций.

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