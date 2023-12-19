«Каждый день у меня есть какая-то победа над собой». Мотивационная речь Костомарова

Роман Костомаров стал главным мотивационным спикером в уходящем году. Великий спортсмен, переживший ампутации конечностей после тяжёлой пневмонии, не перестаёт поражать невероятной силой духа и боевым настроем. Несмотря на сложнейшие жизненные испытания, Роман не сдаётся, да ещё и находит в себе силы поддерживать других людей.

На днях Костомаров выступил в VK Лектории с большой мотивационной речью, в которой рассказал и о сложных моментах в спортивной карьере, и о поиске себя, и, конечно, о своей новой жизни. Выступление получилось очень жизнеутверждающим.

«В детстве хотел быть гимнастом, потому что видел по телевизору, что это здоровый сильный мужчина»

«Какой вид спорта лучший и почему это фигурное катание? Каждый выбирает в жизни своё направление. Так получилось, что в детстве, когда я действительно хотел заниматься спортом, я не хотел заниматься фигурным катанием, скажу честно. Хотел быть гимнастом, потому что видел по телевизору, что это здоровый сильный мужчина, выполняющий сумасшедшие элементы. Но туда меня не взяли, так же, как не взяли в плавание. И мама отдала меня в фигурное катание. Мне было уже девять лет, это было достаточно поздно, на мой взгляд. И как-то постепенно я прогрессировал и попал в действительно большой спорт.



Меня мотивировала мама, она всегда говорила: “Сынок, учись, учись, учись, будешь космонавтом, будешь лётчиком, сможешь летать за границу”. В те годы — конец 80-х и 90-е — все мечтали попасть за границу, пожевать жвачку, купить газировку. Это, наверное, было одной из частей мотивации заниматься. Учёбу я, естественно, отодвинул на второй план и начал усердно тренироваться. И пошли какие-то первые поездки, первые международные соревнования. У меня была возможность увидеть мир, начали появляться первые медали. И, конечно же, это колесо спорта меня затянуло.



Постепенно, как по ступеньке, я начал понимать, куда я иду и что является для меня вершиной в спорте. И это, конечно, были Олимпийские игры, на которых, наверное, любой спортсмен, который усердно тренируется, мечтает стать победителем. И это действительно самая высокая награда для любого спортсмена. Фигурное катание стало для меня любимым видом спорта. К сожалению, сегодня я уже не могу делать то, что я делал раньше, но я всё равно стараюсь двигаться вперед и не останавливаться».

«Я всегда хотел уйти с “золотого” пьедестала»

«На бога надейся, но сам тренируйся, тренируйся и тренируйся. Это действительно так. С самого детства, когда я начал заниматься фигурным катанием, мне многие говорили: “Какой талантливый мальчик!” Но в спорте очень много талантливых людей, которые, может быть, в какой-то момент понимали, что они очень талантливые, и переставали работать и отдавать себя полностью, чтобы добиться успеха. Они где-то ещё на юниорском уровне терялись и ничего не добивались. Талант — это ещё не значит победа. Победа — это только когда ты работаешь, катаешься, тренируешься, ищешь для себя какие-то цели. Действительно, ты можешь на кого-то надеяться, но ты должен работать, работать и работать.



Нужно вовремя уходить, иначе окажешься не на коне, а под конём. Это действительно так. Опять же, каждый для себя выбирает свой путь. Но моё решение было закончить в 29 лет — для спорта это уже достаточно много. Но, поскольку я уже выиграл три чемпионата Европы, два чемпионата мира, Олимпийские игры вместе с Татьяной Навкой, я понял, что пришло время заканчивать. Лучше всегда уйти победителем. Если ты останешься и тебе будет казаться, что ты ещё можешь, зачастую… Я знаю много людей, которые оставались и потом проигрывали. Мне этого не хотелось, я всегда хотел уйти с “золотого” пьедестала и по возможности уже заниматься профессиональным спортом, выступать в телевизионных шоу и различных проектах.



Жизнь после спорта — она очень трудная. Спортсмен отдаёт себя полностью на тренировках, занимается ежедневной монотонной работой, и это происходит на протяжении 15−20 лет. Всегда очень трудно заканчивать, потому что ты не знаешь, что делать дальше: как себя проявлять, куда идти работать. Трудно найти направление, в котором ты будешь дальше развиваться. Чаще всего люди из спорта уходят в тренерство, потому что это то, что ты действительно знаешь. Но я выбрал другой путь, у меня появились шоу, много проектов. Я получал удовольствие, выступая перед зрителями и обеспечивая свою семью».

«Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации — это было страшным ударом»

«То, что произошло 10 января 2023 года, конечно же, было для меня каким-то концом света. Хоть я ничего и не понимал, и в какой-то момент я просто заснул достаточно на долгое время, был в коме. Все те страшные события, которые происходили во время моей болезни, переживали больше всего мои родные и близкие — все, кто меня любит. Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они. Всё, что они перенесли — это страшные события.



Когда я пришёл в себя, тоже понимал, что со мной произошло что-то страшное. Особенно когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации — это было страшным ударом: я спортсмен, и я не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног, но и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал себе вопросы: за что, почему, для чего? Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, мы вместе найдём возможность жить дальше.



Когда-то я считал себя самым здоровым человеком. Я знал, что люди умирают от пневмонии или простуды, но, чтобы они лишались конечностей… Смерть — это не страшно, страшно — остаться инвалидом. Берегите себя и внимательнее относитесь к себе».

«Я не жалею о том, что я делал, и хорошо, что всё сложилось так, как сложилось»

«Когда я был в спорте, зачастую были трудные моменты, которые были связаны со сменой партнёрши, со сменой тренера — это было необходимо, чтобы идти дальше. Я советовался с кем-то, как сделать: так или иначе. И, к кому бы я ни обращался, всё равно всегда принимал решение сам. Сейчас я не жалею об этом, потому что за все свои поступки ты отвечаешь в своей жизни. Я не жалею о том, что я делал, и хорошо, что всё сложилось так, как сложилось. Но часто хотелось повесить коньки на гвоздь.



Была усталость, были какие-то трудности, проблемы. Хотелось всё бросить. Но я тогда садился, остывал — я очень вспыльчивый и быстро отхожу. Я разговаривал сам с собой: “Тебе осталось четыре года до Олимпийских игр, терпи, ты делаешь это ради себя, ради своего будущего. Тебе нужно терпеть, ты столько лет отдал этому спорту, зачем ты обращаешь внимание на такие мелочи? Иди, извинись перед партнёршей, поговори с тренером, переступи через свою гордыню”. Я отходил и выдыхал, я говорил себе: “Иди вперёд и делай это для себя. Вот тогда ты добьёшься результата и будешь рад, что прошёл этот трудный путь”. Я сейчас ни о чём сделанном не жалею. В жизни часто встречаются ситуации, когда тебе кажется, что двигаться некуда, но каждый день несёт что-то новое. Если ты остался жив, то, наверное, всё-таки это не зря».

«Моя главная медаль на сегодняшний день — это моя семья»