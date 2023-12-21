Судьи раскормили русских фигуристов жирными оценками. Те поверили в свою уникальность и позволяют себе жаловаться

Танцы на льду за последние два сезона по скандальности быстро и легко обогнали даже женское одиночное. Многое строится на невероятно высоких баллах, которые у нас культивируются, а спортсмены начинают в них искренне верить. На чемпионате России ситуация немного начала выравниваться, но все равно к большинству решений есть вопросы.

В самом начале трансляции Татьяна Тарасова сказала следующее: «Очень важно, чтобы наши судьи думали и судили в перспективу, потому что от этого зависит наше будущее». После ритмического танца это особенно хорошо видно.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин дебютировали на взрослом чемпионате России промежуточным третьим местом — 77,45. Они выходили на лед первыми, и было заметно, насколько сильно фигуристы волновались. Ученики тандема Жук-Свинин ехали очень осторожно, из-за чего просела скорость. Даже такая внимательность не спасла их от ошибок — самая заметная была на твизлах, Софья и Даниил серьезно разошлись на первой секции. Несмотря на это, баллы очень солидные, особенно для бывших юниоров.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд сегодня смотрелись очень слабо. Прошлый сезон показал, что эти танцоры могут быстро скатываться, прогрессировать по ходу сезона. К сожалению, в этот раз ситуация совсем иная. Елизавета и Павел везде немного ошибались, был сильный рассинхрон в твизлах, никакой скорости. Правда, за прокат им поставили 76,79 балла, это четвертое место. Шансы вернуться в тройку приличные.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный не смогли чисто откатать в первый день соревнований. Партнер вылетел после второго оборота на первой секции твизлов, из-за чего сильно пострадал уровень, базовая стоимость тоже упала. Фигуристы достаточно быстро устали, потеряли скорость во второй половине программы, выглядели очень грузно. Даже так они оказались выше многих фигуристов и занимают пятое место с 75,93 балла.

При этом видно, что судьи хотели видеть Хавронину/Нарижного на пьедестале. У них компоненты выше, чем у двух предыдущих дуэтов.

Александра Степанова и Иван Букин ожидаемо лидируют после ритмического танца. Пока прогресс совсем не заметен — все выглядит достаточно тяжело и грузно. Особенно это касается незамысловатых поддержек, где заход и выход с трудом дается спортсменам. Логично, что после перерыва сложно сравнивать их форму, только вот уже основная половина сезона прошла, а никакого прогресса не наблюдается. Они быстро устают, после выступления им тяжело прийти в себя. За прокат Степанова/Букин получили 86,90 балла.

Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин после ритм-танца занимают второе место — 83,29 балла. Прокат получился неидеальным — партнершу немного зашатало на второй секции твизлов, но она устояла и доделала элемент. В конце у них стоит быстрая часть, но к этому моменту фигуристы устают и не могут все сделать в полную силу, ярко, как того требует композиция.

Оценками, что удивительно, далеко не все довольны. Иван Букин, считает, что откатали они лучше, поэтому ему искренне хочется услышать замечания. А Александра Степанова ориентируется на их прошлый чемпионат России, который был два года назад. Видимо, эффект, которого добивались судьи, сработал.

Год назад с падением можно было получить за 90, а сейчас фигуристы искренне удивляются 80 за средний прокат. Хочется верить, что тенденция, которую судьи обозначили в Челябинске, продолжалась и дальше. Может, это заставит танцоров работать больше. Сейчас же они совсем оторвались от реальности. Это и понятно, ведь некоторым стали на уровне мировых лидеров. А если делать качественное сравнение, то и нынешние оценки завышены, но уже не так критично, как на некоторых этапах Гран-при России.