Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
ЦСКА
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Торпедо
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
Сибирь
41
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Брайтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
21
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
23:30
Мальорка
Осасуна
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сочи
83
Хоккей. НХЛ
22.12
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.12
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
22.12
Тампа-Бэй
Вегас
Хоккей. НХЛ
22.12
Филадельфия
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
22.12
Флорида
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
Монреаль
Хоккей. НХЛ
22.12
Колорадо
Оттава
Хоккей. НХЛ
22.12
Анахайм
Калгари
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе
Аризона
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
19:34 (мск), источник: ТАСС

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России в парном катании

Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

Спортсмены набрали 83,01 балла. Второе место занимают чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,95). Третьими идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,42).

Мишина и Галлямов также являются бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).

Спортивные пары покажут произвольные программы в субботу. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская спортсменка рассказала, как сейчас живется русскому человеку в США
УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за расистское поведение фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь