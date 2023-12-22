Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
Валиева получила за свой прокат 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян (79,06), третьей идет Софья Муравьева (78,33).
Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится 23 декабря женской произвольной программой.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Решение действует до особого уведомления.