Странные ошибки заставили фигуристов говорить о мистике. В чем проклятие чемпионата России?

Чемпионат страны в Челябинске идет к своей финишной прямой. Итоги уже можно подводить в двух видах — медали разыграли в танцах на льду и в мужском одиночном катании. Спортивные пары в пятницу отдыхали, зато на лед вышли одиночницы.

Больших сенсаций в спортивном плане не произошло. Не удивит же вас вторая подряд победа Евгения Семененко, успехи пар Александра Жулина или лидерство после короткой программы Камилы Валиевой. Но при этом странностей хватало. Ожидал кто-то, например падения Софьи Муравьевой на дорожке шагов или ошибки на двойном акселе Владислава Дикиджи? В пору говорить о проклятии и водить вокруг арены «Трактор» специалистов из Битвы Экстрасенсов.

Чемпионат России

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,85

2. Аделия Петросян — 79,06

3. Софья Муравьева — 78,33.

Мужчины. Итоги

1. Евгений Семененко — 294,75

2. Владислав Дикиджи — 293,74

3. Петр Гуменник — 292,42.

Танцы. Итоги

1. Александра Степанова/Иван Букин — 217,72

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 204,90

3. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 198,90.

Муравьева и Дикиджи слишком рано поверили в свой успех

Никогда не радуйся раньше времени. Пожалуй, это главный вывод после второго дня на чемпионате России. Дикиджи, ставший главным открытием сезона, шел без единой ошибки всю осень. Четыре идеальных проката в Казани и Москве, выдающаяся короткая программа в Челябинске, прекрасное начало в произвольной. И затем нелепость в каскаде с акселем. Это была даже не ошибка, а странная оплошность.

Как затем признался Владислав журналистам, он на эмоциях хотел усложнить контент и исполнить в конце проката в каскаде вместо двойного акселя после лутца тройной. Подобное никто не делал, пожалуй, со времен Юдзуру Ханю. Но лучшее — враг хорошего. Вместо трех оборотов Влад скрутил только один и уступил Евгению Семененко балл с небольшим. Этот балл ему принес бы как раз стандартный двойной аксель, который Дикиджи и должен был прыгать изначально.

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Второй пример — Муравьева. Кто только не говорил, что Софье нужно отказаться от прыжков ультра-си. Со стабильностью у ученицы Евгения Плющенко все очень плохо, причем проблема похоже не в технике, а в психологии. Что доказывает и короткая программа в Челябинске. Ведь тройной аксель она сделала на ура. Без проблем Софья выехала и все остальные прыжковые элементы. И когда уже уверенно катила к пусть промежуточной, но крайне важной для себя победе… внезапно упала на дорожке шагов.

Хотя как внезапно. Похожая история уже случалась с Муравьевой год назад на чемпионате страны в Красноярске. Поэтому на пресс-конференции девушка и говорила о неком нависшем над ней проклятии. Но если серьезно то проблема в концентрации. Софья настолько была настроена на прыжковые элементы, что после того как с ними справилась, слишком расслабилась.

Танцоры на льду испугались критиковать судей и включили самоцензуру

Мистические темы обсуждали и мужчины. Так, Глеб Лутфуллин из группы Алексея Мишина недоумевал, как он умудряется четыре раза подряд падать с первого же прыжка на чемпионатах России. Что это как не проклятие? А Петр Гуменник? Он уже выигрывал короткую программу на ЧР. В Челябинске выиграл произвольную. А вот по сумме победить никак не может — Семененко пусть немного, но снова впереди.

Разве что в танцах на льду обошлось без обвинений судьбы в неудаче. Танцевальный турнир вообще обошелся в итоге без явной драмы, хотя по ходу сезона вид и выглядел едва ли не самым скандальным и интересным в медийном плане. Ритм-танец подарил интригу в виде третьего места для Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Однако произвольная программа раставила все на свои места — все-таки рано еще побеждать ученикам Ирины Жук и Александра Свинина.

По идее в таком случае пьедестал должен был забирать Александр Жулин. Однако его третья пара все-таки уступила Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному. Соперничество Хаврониной/Нарижного с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, наверное, единственный яркий сюжет в танцах в Челябинске.

Сначала Шанаева с Дроздом не без интереса смотрят за прокатом соперников. Затем Хавронина не скрывает своей радости, когда узнает что Елизавета и Дэвид набрали баллов меньше чем они. И дело тут все-таки не только в собственной возможности выиграть бронзу. Как бы ребята это не скрывали есть и элемент личного противостояния, разобраться в котором под силу будет далеко не каждому.

Таковы реалии вида, где сценарист будто подрабатывает в латиноамериканских сериалах. Но так хоть какой-то интерес, ведь даже потенциально важная тема с судейством сошла на нет.

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Еще в четверг Александра Степанова с Иваном Букиным открыто говорили о том что непонимают причины своих низких оценок, а Татьяна Тарасова называла строгость судей едва ли не диверсией против российского спорта в контексте возможного возвращения на международные старты…

Но видимо ребята получили настоятельные рекомендации ограничить свое недовольство или хотя бы не выводить его в публичное поле, потому что после произвольного танца Александра с Иваном решили отказаться от своих соственных слов и обвиняли СМИ в том, что цитаты из интервью вырывают из контекста.

Глядя на то как сейчас судят Софью Шевченко, откровенно рассказавшая о подноготной фигурного катания год назад, понять подобную самоцензуру можно. Как говорит Елизавета Худайбердиева, вроде и хочешь что-то сказать, но… Ведь потом в итоге ты всегда будешь крайним.