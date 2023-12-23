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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:39 (мск), источник: Sport24

Самые богатые спортсмены России, которым нет еще и 23 лет: как им это удалось?

Их знает весь мир.

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Источник: Sport24

21 декабря Sport24 представил рейтинг самых успешных спортсменов России по итогам года. Лонг-лист состоял из 118 человек, а в окончательный топ вошло 50 спортсменов с наилучшими спортивными, медийными и финансовыми показателями.

Топ 50 самых успешных спортсменов России 2023

В итоговом рейтинге присутствуют сразу четыре человека, которым нет еще даже 23 лет. Рассказываем, как им это удалось.

Камила Валиева (17 лет)

Источник: РИА "Новости"

В своем первом взрослом сезоне Камила была безоговорочным фаворитом: два года назад она стала абсолютной мировой рекордсменкой, выиграла чемпионат России и Европы, внесла серьезный вклад в победу сборной в командном турнире на Олимпиаде. К сожалению, из-за допингового скандала фигуристка заняла только четвертое место в личном первенстве.

В постолимпийском сезоне Валиева, как и другие наши фигуристы, выступала на российских стартах и продолжила собирать медали — в частности, выиграла прыжковый чемпионат страны. Несмотря на открытое допинговое дело, она до сих пор выходит на лед и радует болельщиков, с ней сотрудничают Gloria Jeans, Glade, Paulig, OZON, Peopletalk, МИР, SW STRAZY, «Золотое яблоко». Что же касается разбирательства CAS, организация обещает огласить вердикт до 12 февраля 2024 года.

Вероника Степанова (22 года)

Источник: РИА "Новости"

Самая медийная лыжница страны в 2023 году продолжает высказываться на любые темы и с переменным успехом совмещать это с выступлениями на соревнованиях. На Кубке России Степанова была не так ярка, как Наталья Терентьева, но Вероника идет своим путем, не волнуясь о мнении окружающих. Нескольких успешных стартов для самоудовлетворения олимпийской чемпионке хватило.

Сегодня Степанова метит на место лидера российских лыж. Новый сезон спортсменка начала с ряда побед, потому что Терентьева отсутствует из-за травмы. Вероника продолжает вести авторскую колонку на «Матч ТВ», где рассказывает о самых актуальных событиях из мира лыжных гонок.

Арсен Захарян (20 лет)

Источник: Reuters

Арсен Захарян — одна из главных надежд нашего футбола, главной победой в его карьере многие называют состоявшийся переход в «Реал Сосьедад». В родном же «Динамо» Арсен становился бронзовым призером чемпионата России, доходил до финала Кубка.

В эти дни Захарян продолжает адаптироваться к испанскому футболу, постепенно завоевывая место в стартовом составе. Представители клуба восхищаются индивидуальным мастерством футболиста и не сомневаются, что со временем его талант раскроется на сто процентов.

Мирра Андреева (16 лет)

Источник: Reuters

Юная теннисистка из Красноярка покорила весь мир своими обаянием и игрой. Респекты 16-летней Андреевой выразили многие теннисные топы. Сезон Мирра закончила на 57-й строчке мирового рейтинга, хотя начинала его на 405-й. В таком возрасте не всем нынешним звездам удавалось подобное.

В новом сезоне Мирра постарается взять первый титул во взрослой карьере. Ей это по силам, осталось набраться чуть больше опыта. Есть надежды, что в рейтинге она к концу 2024-го вполне может ворваться в первую десятку и стать ближе к мировой элите. Что же касается околоспортивных активностей — у нее есть контракты с Nike, Wilson и IMG.

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