Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парах

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — РИА Новости. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Мишина и Галлямов за свою произвольную программу получили 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Замкнули тройку лучших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97).

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится 23 декабря женской произвольной программой.