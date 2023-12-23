Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне
Ювентус
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Сочи
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Ак Барс
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
Даллас
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Бостон
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Филадельфия
Б
76
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Эдмонтон
34
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парах

Фигуристы Мишина и Галлямов победили в парном катании на чемпионате России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — РИА Новости. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Мишина и Галлямов за свою произвольную программу получили 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Замкнули тройку лучших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97).

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится 23 декабря женской произвольной программой.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристов наказали за правду? Чемпионат России начался со скандала
Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь