Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парах
Фигуристы Мишина и Галлямов победили в парном катании на чемпионате России.
Фигуристы Мишина и Галлямов победили в парном катании на чемпионате России.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — РИА Новости. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
Мишина и Галлямов за свою произвольную программу получили 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Замкнули тройку лучших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97).
Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится 23 декабря женской произвольной программой.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.