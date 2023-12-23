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16:33 (мск), источник: Sport24

«Это был как шаг в бездну. Одна женщина сказала взять гречку, спички и мед». Медведева — о переезде в Канаду

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вспомнила про свой переезд в Канаду, сравнив его с бездной.

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Источник: РИА "Новости"

— Тяжело ли давался переезд в Канаду в 2018 году?

— Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек адаптируется ко всему. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто.

— Какую музыку слушала перед соревнованиями?

— Либо кей‑поп, либо тяжелый рок. Точно не классику, — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Напомним, что Евгения Медведева жила и тренировалась в североамериканской стране у Брайана Орсера с лета 2018-го по весну 2020 года.

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