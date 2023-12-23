Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Борнмут
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Динамо М
22
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
СКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
20
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
Даллас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Ювентус
12
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сочи
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида
Вегас
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Ак Барс
42
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси
Детройт
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
24.12
Рейнджерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.12
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
24.12
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес
Калгари
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Монреаль
25
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
17:33 (мск), источник: RT на русском

Вайцеховская считает, что судей ЧР по фигурному катанию следует объявить «профнепригодными»

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и притом, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг “Трактора”.

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Раиси назвал США самым крупным фактором нестабильности в мире
Над Донецком сбили американскую ракету AGM-88 HARM, она повредила...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь