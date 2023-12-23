Вайцеховская считает, что судей ЧР по фигурному катанию следует объявить «профнепригодными»
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.
«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и притом, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг “Трактора”.
Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.