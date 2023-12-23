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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Валиева проиграла ученице Тутберидзе на чемпионате России

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Чемпионат.com

В совокупности ученица тренера Этери Тутберидзе получила 246,53 балла. На втором месте расположилась Софья Муравьева, имея в активе 239,40 балла. Третьей стала Камила Валиева с 237,99 балла.

После короткой программы Валиева лидировала, а Петросян располагалась на втором месте. Таким образом, Валиева проиграла ученице Тутберидзе.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата.

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