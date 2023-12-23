Валиева проиграла ученице Тутберидзе на чемпионате России

В совокупности ученица тренера Этери Тутберидзе получила 246,53 балла. На втором месте расположилась Софья Муравьева, имея в активе 239,40 балла. Третьей стала Камила Валиева с 237,99 балла.

После короткой программы Валиева лидировала, а Петросян располагалась на втором месте. Таким образом, Валиева проиграла ученице Тутберидзе.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.