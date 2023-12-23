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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров заявил, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым.

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Источник: Соцсети

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног.

«Я бы все отдал (чтобы быть здоровым), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: “Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять”, — сказал Костомаров в эфире программы “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

«Информация (о состоянии), которая появлялась, порой была выдуманная. То в Германию увезли, то еще куда. То умирал, то глаза оперировал. Для меня был сложный барьер — показать себя. Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как все будет. Сказал, что вернусь домой только на своих ногах. На коляске не поеду. Чтобы дети не видели, как меня привозят на коляске», — добавил Костомаров.

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