Костомаров заявил, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым

«Я бы все отдал (чтобы быть здоровым), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: “Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять”, — сказал Костомаров в эфире программы “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

«Информация (о состоянии), которая появлялась, порой была выдуманная. То в Германию увезли, то еще куда. То умирал, то глаза оперировал. Для меня был сложный барьер — показать себя. Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как все будет. Сказал, что вернусь домой только на своих ногах. На коляске не поеду. Чтобы дети не видели, как меня привозят на коляске», — добавил Костомаров.