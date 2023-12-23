Валиева и Петросян раскрыли, что попросят у Деда Мороза на Новый год

Сегодня Петросян победила на чемпионате России в Челябинске, Муравьева заняла второе место, а Валиева — третье.

Петросян: У меня все есть. Единственное — здоровья, от него много что зависит.

Муравьева: Особо ничего не прошу у Деда Мороза. У родителей попросила огромную коробку фруктовой пастилы. Просто хочется вкусно покушать фруктовую пастилу (смеется).