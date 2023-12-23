Валиева и Петросян раскрыли, что попросят у Деда Мороза на Новый год
Российские фигуристки Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Муравьева ответили на вопрос, что попросят у Деда Мороза в качестве подарков на Новый год.
Российские фигуристки Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Муравьева ответили на вопрос, что попросят у Деда Мороза в качестве подарков на Новый год.
Сегодня Петросян победила на чемпионате России в Челябинске, Муравьева заняла второе место, а Валиева — третье.
Петросян: У меня все есть. Единственное — здоровья, от него много что зависит.
Муравьева: Особо ничего не прошу у Деда Мороза. У родителей попросила огромную коробку фруктовой пастилы. Просто хочется вкусно покушать фруктовую пастилу (смеется).
Валиева: Я бы попросила здоровья и чтобы у моих близких все было хорошо. Когда у близких что-то случается, это очень давит и разочаровывает. А все материальное придет, — передает слова фигуристок корреспондент Sport24 Константин Лесик.