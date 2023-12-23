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19:59 (мск), источник: Sport24

Валиева и Петросян раскрыли, что попросят у Деда Мороза на Новый год

Российские фигуристки Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Муравьева ответили на вопрос, что попросят у Деда Мороза в качестве подарков на Новый год.

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Источник: Sport24

Сегодня Петросян победила на чемпионате России в Челябинске, Муравьева заняла второе место, а Валиева — третье.

Петросян: У меня все есть. Единственное — здоровья, от него много что зависит.

Муравьева: Особо ничего не прошу у Деда Мороза. У родителей попросила огромную коробку фруктовой пастилы. Просто хочется вкусно покушать фруктовую пастилу (смеется).

Валиева: Я бы попросила здоровья и чтобы у моих близких все было хорошо. Когда у близких что-то случается, это очень давит и разочаровывает. А все материальное придет, — передает слова фигуристок корреспондент Sport24 Константин Лесик.

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