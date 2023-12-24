Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Куньлунь РС
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Челси
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
74
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Сиэтл
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Чикаго
75
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина
Айлендерс
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Баффало
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Тампа-Бэй
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Торонто
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Бостон
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Детройт
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о неадекватных родителях учеников

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как находит общий язык с родителями детей-фигуристов. Его слова приводит РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Плющенко заявил, что иногда встречаются неадекватные родители учеников. «Я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — отметил он.

Фигурист ведет тренерскую деятельность в собственной академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством занимаются серебряный призер чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова.

Плющенко дважды выигрывал олимпийское золото: в 2006 году он стал лучшим в личном турнире, в 2014-м — в командном. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь первых мест на чемпионатах Европы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о возможном отстранении «Барселоны» от Лиги чемпионов
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь