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15:34 (мск), источник: ТАСС

Валиева исполнила показательный номер под музыку из сериала «Слово пацана»

Фигуристка выступила на гала-представлении в рамках чемпионата России.

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева представила свой новый показательный номер под песню из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на гала-представлении чемпионата России в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале ее выступления прозвучало несколько композиций — фигуристка перебирала в плейлисте композиции Jony «Комета», «Моя Мишель» — «Зима в сердце» и «Альянс» — «На заре», в итоге остановилась на песне «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке, под которую исполнила основную часть номера.

Валиева стала бронзовым призером турнира.

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