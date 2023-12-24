Валиева исполнила показательный номер под музыку из сериала «Слово пацана»

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева представила свой новый показательный номер под песню из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на гала-представлении чемпионата России в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале ее выступления прозвучало несколько композиций — фигуристка перебирала в плейлисте композиции Jony «Комета», «Моя Мишель» — «Зима в сердце» и «Альянс» — «На заре», в итоге остановилась на песне «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке, под которую исполнила основную часть номера.