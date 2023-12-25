Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Северсталь
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
24.12
Лада
Автомобилист
15
Футбол. Зарубежный
24.12
Вулверхэмптон
Челси
21
Хоккей. КХЛ
24.12
Авангард
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
24.12
Витязь
Динамо Мн
64
Хоккей. КХЛ
24.12
Спартак
Куньлунь РС
52
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудес не бывает? Чемпионат России подтвердил ключевые тенденции сезона

Победили те, кто больше всего этого заслужил.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России в Челябинске подошел к своему завершению. Серьезных интриг он нам не подарил — итоговые места распределились примерно так, как этого и ожидали эксперты. Особенно в том, что касается чемпионов. Причем превосходство в некоторых видах было настолько очевидным, что терялась какая-либо турнирная интрига. Чаще всего национальный чемпионат приносит много сюрпризов, ведь в самый волнительный момент далеко не все спортсмены могут выдать свои лучшие прокаты. Но не в этот раз, что по-своему хорошо. Ведь едва ли не впервые ЧР подтвердил тенденции, которые были заметны еще по ходу сезона.

Петросян доминировала весь год и победила в отсутствие реальных соперниц

Аделия Петросян — самый логичный чемпион из возможных. Она провела не только самый стабильный и сильный сезон из всех российских одиночниц. Петросян не проигрывает уже больше года и начинать, похоже, не собирается. Ведь конкурентов пока не предвидится — Софье Муравьевой и Камиле Валиевой в их текущем состоянии не хватает технического набора. Более сильная база у Софьи Акатьевой, только вот эту девушку мы едва ли увидим в ближайшее время из-за травм. А Петросян еще будет набирать. В Челябинске она показала далеко не свой максимум, в чем и сама призналась — в идеале ей стоит вернуть тройной аксель и четверные риттбергер с лутцем, чтобы окончательно оторваться от всех соперниц. При этом важно оценить и успехи Валиевой с Муравьевой.

Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Первой надо отдать должное, что не сдается и продолжает выступать, несмотря на все трудности. Второй — за эстетику и спортивный характер. Камила решила работать в долгую. Возможно, она станет первой фигуристкой Этери Тутберидзе, кто успешно перейдет водораздел в 17 лет без серьезных спадов или переходов к другому тренеру. Ведь пока что специалист из «Хрустального» как была тренером для юниорок, так пока им и остается. Майя Хромых, которая после возвращения занимает последнее место на чемпионате России, — яркий пример того, как ее фабрика поступает с теми, кто сошел с дистанции. А ведь меняться придется уже в самое ближайшее время. Со следующего сезона возрастной ценз поднимут до 16 лет, и подводить девушек к пику в 14−15 лет, ограничивая последствия пубертата больше не выйдет. Так что главному штабу страны нужно учиться новым методикам.

В мужском одиночном, парах и танцах фиксируется стабильный лидер

Коллапса после ограничения по возрасту в женском одиночном не случится. Понятное дело, что за год молодые фигуристки вроде Дарьи Садковой подрастут и барьер преодолеют, так что казуса времен Евгении Медведевой, которая пропускала год из-за ужесточения правил, не будет. Но даже если смотреть исключительно среди взрослых, то в топ-5 у нас и Ксения Синицына, и Анна Фролова — фигуристки, давно выступающие на крупных стартах. Так еще и выбирающие в качестве своей основной силы скорее вторую оценку, а не технику. Для того чтобы бороться с элитной группой, им не хватило буквально немного, причем даже не обязательно это должны быть элементы ультра-си. Более разумный подход к четверным элементам наблюдается у парней. Естественно, на ЧР даже фигуристы из первой разминки совсем без квадов не выходят. Но к их выбору относятся гораздо ответственнее, чем прежде.

Многих научила на горьком опыте короткая программа, где только два спортсмена из 18 участников обошлись без снижений. При этом большая группа известных фигуристов падала и по несколько раз, что, впрочем, не отвергало тезис о высоком среднем уровне нашего мужского одиночного. Он не так высок по сравнению с мировыми топами, если сравнивать лучших из лучших, но именно что внутренняя конкуренция зашкаливает. Тем удивительнее, что в тройке именно те, кого и ожидали увидеть в призах по итогам этапов «Гран-при». Петр Гуменник если выйдет на лед в нужном настроении, сильнее всех без вопросов. Другое дело что настроение Гуменника — вещь непостоянная, так что неудивительно видеть его только с бронзой. Владислав Дикиджи резко ворвался в российский топ, но для настоящего лидерства ему не хватает совсем чуть-чуть. И это чуть-чуть как раз показал Евгений Семененко.

Для Семененко победа в Челябинске стала второй на чемпионатах России подряд — редкость для мужской одиночки, где стабильность в результатах — редкость. Так что, возможно, мы видим становление новой легенды в спорте. Эти же слова с уверенностью можно сказать про Александру Степанову с Иваном Букиным и Анастасию Мишину и Александра Галлямову. Степанова с Букиным вернулись в танцы, чтобы в них править. И на «корону» соперники не претендуют даже в интервью. Мишина и Галлямов остались с Тамарой Москвиной. В то время как их главные конкуренты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выдержали и отправились в Москву к Этери Тутберидзе и Павлу Слюсаренко. Пока что решение выглядит спорным, впрочем, в случае с Тутберидзе никогда не стоит делать выводы раньше времени. Бойкова и Козловский уже сейчас говорят об Олимпиаде-2026, так что им предстоит долгий путь, и без падений его не преодолеть.

Рустам Имамов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь