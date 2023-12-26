Где фигуристы получают больше — в спорте или шоу? Считаем деньги и готовимся к Новому году с Лизой Туктамышевой

Всем привет!

Предновогодние дни — особое время: это суета, приготовления, ожидание чуда. А еще это дополнительные траты, поэтому я решила поговорить на злободневную тему денег. Можно ли заработать в фигурном катании и куда тратить призовые? Рассказываю!

Из чего складывается доход фигуриста?

Если фигурист добился каких-то результатов, на международной или российской арене его имя значимо, то после завершения карьеры основной заработок идет от шоу. Оттуда приходят неплохие деньги. Шоу идут в течение всего года, но самые большие марафоны — это Новый год и летние гастроли в Сочи. Во время летних каникул я участвовала в шоу Ильи Авербуха, в это же время там проходят и выступления Татьяны Навки.

Бывает и так, что фигуристу не нравится кататься в шоу, или есть какие-то другие причины отказаться от выступлений. Тогда вариант — идти работать тренером и брать фигуристов на подкатки. На мой взгляд, эта работа тяжелее, потому что нужно терпение, опыт, знания и умение работать с детьми. Что касается цен за подкатки, тот тут большие различия между городами. Самый большой спрос в Москве, в Петербурге — чуть меньше, поэтому и цена ниже, в остальных городах все зависит от спроса, как и в бизнесе.

Если ты действующий спортсмен, то у тебя есть официальная зарплата. Но это актуально только для тех, кто находится в сборной. Если фигурист не в сборной, то ему может платить школа, в которой он тренируется, но не все школы готовы ежемесячно выплачивать своим спортсменам зарплаты. Но, в целом, зарплата и призовые — это основной заработок.

Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике. Если возьмем прошлый год с призовыми на российских турнирах и этот год с выступлением в шоу, то получаются плюс-минус одинаковые суммы. В шоу выходит точно не меньше, чем если бы я каталась на стартах и занимала высокие места на Гран-при, чемпионате России.

Если брать международные старты, то для хорошего заработка точно нужно занимать высокие места.

Но если ты востребованный и часто катаешься в шоу, в том числе в зарубежных, то может получиться хорошая сумма. Хотя международные шоу в основном идут после сезона, а не в течение всего года.

Так что классно быть в спорте и потом летом кататься в шоу. Тогда заработок будет очень хороший.

В олимпийском сезоне слетала с зарплаты, а в прошлом году заработала больше всего

Мой самый неудачный в этом плане сезон — олимпийский-2013/14. Я заняла 10-е место на чемпионате России и вылетела из сборной. А когда вылетаешь из сборной, у тебя практически нет зарплаты. После него как раз начались победы. Тогда у меня почти не было денег, видимо, это меня очень мотивировало, ха-ха.

А вот прошлый сезон получился одним из самых удачных. Потому что я совмещала шоу и выступления, да и федерация поддерживала фигуристов призовыми. Если говорить о международных стартах, то здорово, когда у тебя медали финала Гран-при, чемпионатов Европы и мира. Когда ты собираешь все эти награды, выходит хорошая сумма. Но я не так часто ездила на мир и на Европу, у меня в основном международные старты и призовые — это Гран-при. А в прошлом году в России я занимала призовые места, были шоу и разные проекты, например, «Русский вызов». Поэтому можно было неплохо заработать.

При этом доход складывается не только из призовых и гонораров. Сейчас у меня есть контракты, к тому же я достаточно медийный спортсмен, так что есть заработок и от соцсетей. И все это в совокупности принесло больше денег, чем только призовые в сезоне-2014/15, когда я выиграла финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира. На самом деле я не вела точный подсчет, но сравниваю эти два сезона — и мне кажется, что в прошлом заработала больше. И во многом благодаря тому, что вкладывала силы не только в спорт.

Конечно, речь о неолимпийских сезонах. Если же говорить про Игры, то когда занимаешь призовое место или выигрываешь, там совершенно другие деньги. Но так как я не выступала на Олимпиаде, точно не знаю, сколько там можно заработать, но, думаю, намного больше, чем в обычный сезон.

С призовых часть денег мы отдаем: 30% — тренеру, еще часть (не помню, сколько точно) — федерации. Если выигрыш крупный, то в любом случае остается прилично. Правда, всегда идут дебаты насчет парников и танцоров. Я думаю, им надо платить больше — ведь помимо всех вычетов, процентов тренерам и федерации, они еще и между собой все делят пополам.

О первой покупке с призовых и о самой большой

Приятнее зарабатывать деньги, чем тратить их. Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но и тратить тоже неплохо. Помню свои первые призовые — это был сезон-2011/12. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, я купила самый новый MacBook Air. Это была моя первая в жизни весомая покупка, он уже тогда стоил тысяч 80−100.

Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру.

Нет привычки обязательно покупать что-то с зарплаты или призовых. У меня 2−3 сумки на все случаи жизни, да и вообще вещей не очень много. И нет такого, что с каждых призовых я иду по магазинам и обновляю гардероб. По мне, так лучше накопить и потратить потом с умом.

Возможно, поэтому у меня нет покупок, о которых я жалею. Да и жизнь без сожалений — это кредо Лизы Туктамышевой, ха-ха. Бывает, что-то из одежды не подходит: вроде в магазине понравилось, купила, а потом поняла, что это вообще не вписывается в гардероб. В таких случаях отдаю вещи друзьям.

Самый запоминающийся подарок — от Мишина

Когда я дарю подарки и вижу, что попала в точку — это суперэмоции. Всегда приятно вызывать искреннюю радость у близкого человека. И, наверное, это даже приятнее, чем самой получать подарки.

Источник: Соцсети

Хотя я не очень креативный в этом плане человек, не умею организовывать сложные сюрпризы. Но вот у меня есть подруга, которая это обожает, она очень творческий человек: и шарики купит, и все придумает. А я в этом плане достаточно прагматичная, мне подчас важнее купить что-то дорогое, стоящее. Но сделать что-то своими руками, что-то накреативить — это точно не про меня.

В нашей семье нет традиций, связанных с подарками именно на Новый год. С мамой и сестрой мы дарим друг другу всегда нужное — не важно, Новый год это или День рождения. Ну, а друзьям в большой компании, конечно, не подаришь всем по важному подарку. На Новый год дарим друг другу милые и приятные мелочи.

Самое запоминающиеся, что дарили мне, это гитара. Ее подарил Алексей Николаевич Мишин. Это был суперподарок, потому что я в тот момент как раз училась играть на гитаре. Не понимаю, каким образом он догадался, но попал абсолютно в точку. У меня была классическая, а он подарил акустическую.

А еще он как-то подарил классную кофемашину. Это был очень важный и главное очень нужный подарок в квартиру.

Я люблю сентиментальные подарки. Подружка делала фотоальбом — было очень мило и трогательно. Я люблю фотоальбомы, но сама их никогда не делаю, хотя всегда хочется, чтобы были фотографии на память, чтобы сохранить воспоминания.

Не готовлюсь к Новому году, но смотрю для настроения один фильм (вы, наверное, тоже)

У меня нет привычки как-то готовиться к Новому году. До этого года я вообще не ходила куда-то на праздник. Если выдался хоть один день, чтобы купить подарки, — это уже замечательно. Если есть пару лишних часов, чтобы украсить квартиру, — то вообще супер.

Источник: Соцсети

Обычно нет времени из-за подготовки к чемпионату России, в этом году его тоже мало, потому что недавно я болела.

Мама с сестрой ставят елку, а я у себя в квартире могу повесить гирлянду или маленькую елочку поставить для настроения. Но нет такого, что я безумно жду праздник, чтобы накупить подарков, завернуть их. Я спокойно отношусь к этому дню. Хотя, если у нас с сестрой есть время, то мы смотрим «Гарри Поттера» для новогоднего настроения.

Ярких моментов в новом году!

Но Новый год — это всегда добрые пожелания. Вам, дорогие читатели, я пожелаю интересных статей и сюжетов, чтобы было меньше негативных эмоций и больше положительных. Пусть будет больше интереса к жизни, пусть в ней будет задор и яркие моменты, которые запомнятся. Я бы вообще это пожелала всем, потому что это самое важное.

Себе пожелаю того же — чтобы в повседневной рутине были яркие всплески, точки. Чтобы была такая диаграмма: ты живешь-живешь — и бац, жизнь скакнула наверх, потом опять можно пожить покойно, чтобы не обесценивать эти замечательные моменты.

Пусть будет много таких моментов, которые захотелось бы добавить в фотоальбом, который сделает подруга!

Всех с наступающим Новым годом!