Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года

МОК продолжает оказывать давление на российский спорт

В марте, как показалось изначально, наступила некая оттепель в отношениях между Международным олимпийским комитетом и российским спортом. Но это впечатление было ошибочным. Исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, но озвучил ряд критериев.

Спортсмены, претендующие на поездку на турниры, не должны быть связаны с военными структурами стран. Также допускаться могут только те, кто не был замечен в поддержке СВО. Сборным в командных видах спорта и вовсе было отказано в участии в соревнованиях. Данные условия подверглись критике как со стороны спортивных функционеров, отмечавших недопустимость дискриминации и нарушения прав человека, так и со стороны самих атлетов.

Осенью МОК пошел еще дальше, отстранив Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Российская сторона ответила иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией.

Несмотря на отстранение ОКР, в начале декабря МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда критериев. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал озвученные условия неприемлемыми для подавляющего большинства российских атлетов.

Призывы Винер и Вяльбе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стали голосом российского спорта в условиях санкций. И Винер, и Вяльбе высказались категорично: спортсмены из России не должны ехать на Олимпийские игры в унизительном нейтральном статусе без флага и гимна.

«Нужно отменить Россию — они отменяют. Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять», — уверена глава ФЛГР.

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и Родины — зачем вообще тогда выступать?» — считает Винер.

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на нейтральный статус, российским атлетам все же нужно дать шанс выступить на Олимпиаде. При этом глава государства отметил, что если будет иметь место ущемление прав спортсменов из спортивных обществ ЦСКА и «Динамо», то Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».

Допуск паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет (IPC), в свою очередь, показал чуть большую независимость от политики, допустив россиян к участию в Паралимпийских играх в нейтральном статусе в личном зачете. IPC не поставил по примеру МОК невыполнимые для многих условия, но все же частично приостановил членство Паралимпийского комитета России на два года.

По словам президента ПКР Павла Рожкова, от российских спортсменов не будут требовать осуждения СВО. Согласно результатам предварительного анализа, на Игры в Париж могут поехать около 200 спортсменов из России.

Неотмененные россияне

Боксеры России стали единственными представителями входящих в программу Олимпийских игр видов спорта, которые в 2023 году выступали на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, под национальным флагом. И в честь их триумфа неоднократно звучал гимн России.

Спортсмены других разновидностей единоборств, таких как дзюдо, тхэквондо и спортивная борьба, по решению соответствующих международных федераций бились на престижных турнирах в нейтральном статусе. Что, однако, не помешало им завоевывать золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира. Отдельного упоминания достойны борцы — представители вольного стиля в сентябре принесли стране четыре прямые лицензии на право участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Валиева против WADA. Дело олимпийского золота

Допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой в 2023 году получил продолжение. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Камилой в составе одержала победу.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины и не стал наказывать спортсменку, после чего Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS, к нему в качестве сторон присоединились Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА.

Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26—28 сентября . Коллегия заслушала показания сторон, экспертов и свидетелей. По итогам заседаний арбитры постановили подготовить дополнительную документацию, что стало причиной переноса слушаний на 9—10 ноября . 10 ноября CAS сообщил, что коллегия арбитров вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года. Позднее организация добавила, что планирует опубликовать решение по этому делу к 12 февраля.

«Номинальный майор» Исинбаева

В центре большого скандала в уходящем году оказалась двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. 17 июля, после долгого отсутствия в публичном поле, легкоатлетка заявила, что с сентября продолжит работу в МОК. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, также подчеркнула, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

На Исинбаеву обрушилась волна критики. В частности, Вяльбе посоветовала ей «закрыть свой рот и жить в своей Испании», назвав олимпийскую чемпионку «глупой девочкой». Кроме того, согласно постановлению правительства Республики Дагестан, легкоатлетическая арена в центре Махачкалы, которая последние шесть лет носила имя Исинбаевой, была переименована, ей вернули прежнее название — «Труд».

Непобедимый Махачев

В мире смешанных единоборств гремела фамилия обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева. Российский боец в феврале победил Александра Волкановски на турнире UFC 284, а в октябре второй раз защитил титул, нокаутировав все того же австралийца. Их первый поединок был признан боем года на церемонии вручения награды World MMA Awards.

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У Петра Яна дела складывались неудачно. Россиянин уступил в четырех из пяти последних поединков — в крайнем он проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.

Обладатель пояса чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков, в свою очередь, в июне выиграл у кубинца Йоэля Ромеро в главном поединке 297-го турнира лиги и поднялся на первое место в рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории. Позже россиянин заявил о намерении освободить титул и подняться в тяжелый дивизион лиги.

Вторая попытка Непомнящего

Ведущий российский гроссмейстер Ян Непомнящий во второй раз упустил шанс принести стране мировую шахматную корону.

Победитель турнира претендентов 2022 года в титульном матче встречался с представителем Китая Дин Лижэнем, неожиданно получившим шанс на завоевание трона после отказа от борьбы за звание действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Основная часть поединка по классическим шахматам, проходившего в апреле-мае в Казахстане, не выявила сильнейшего (счет — 7−7), но на тай-брейке в рапиде сильнее оказался шахматист из Поднебесной (2,5−1,5), впервые ставший чемпионом мира.

«У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях, я упустил один или два точных хода, а тай-брейк — всегда некая лотерея, особенно после 14 партий в классику», — сетовал российский шахматист.

Пять трофеев Медведева и прорыв Андреевой

Российские теннисисты провели отличный международный сезон. Даниил Медведев завершил год полуфиналом итогового турнира АТР, оставшись на третьей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев по итогам сезона замкнул первую пятерку. После неудачного начала года, поражения на Открытом чемпионате Австралии и временного выбывания из лидирующей десятки рейтинга Медведев сменил курс, завоевав пять титулов в одиночном разряде.

Успешный сезон записала на свой счет и 39-летняя Вера Звонарева, в паре с немкой Лаурой Зигемунд победившая на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Настоящим открытием оказалась россиянка Мирра Андреева, признанная новичком года по версии WTA. Еще Андреева совершила самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году. Спортсменка, которой по ходу сезона исполнилось 16 лет, поднялась на 359 мест в рейтинге. По итогам 2022 года она занимала 405-ю строчку, а по ходу сезона-2023 была 46-й ракеткой мира.

Роман Костомаров: трагедия и преодоление

Ужасная трагедия произошла с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. 10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией, после чего провел в клинике 175 дней. Из-за развивавшегося некроза врачам пришлось провести спортсмену несколько ампутаций рук и ног. Несмотря на все сложности, Костомаров продолжил занятия спортом. К декабрю он даже вернулся на лед и принял участие в шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летнему юбилею Ильи Авербуха.

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«Огромное удовольствие выходить на лед, видеть полный зал, когда тебя так принимают. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этого ужасного времени. Хочу поблагодарить свою жену, которая была рядом со мной каждую минуту, моих родителей, моего брата, всех, кому я был небезразличен», — отметил Костомаров.

Отказ от Азии и диалог с УЕФА

Несмотря на действие санкций в отношении российского футбола, в 2023 году национальная сборная провела восемь товарищеских матчей и заработала баллы в рейтинг ФИФА. Команда Валерия Карпина встречалась со сборными Ирана (1:1), Ирака (2:0), Египта (олимпийская, 1:1 и 1:2), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), а также в Волгограде со счетом 8:0 в ноябре разгромила кубинцев.

Футбол стал одним из немногих видов спорта, где была предпринята попытка смягчить санкции: в сентябре исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Правда, уже через месяц УЕФА снял вопрос с повестки дня исполкома, поскольку «не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть». В декабре глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подчеркнул: если сборная России не будет допущена до ближайшей жеребьевки квалификации первенства Европы U-17, это станет еще одним сигналом, что двери в УЕФА закрываются.

Про двери глава РФС сказал неслучайно: еще в 2022 году на фоне отстранения команд начались разговоры о целесообразности выхода РФС из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). В 2023-м эта тема нашла свое развитие — в декабре исполком РФС проголосовал против перехода в АФК, решив продолжить переговорный процесс с УЕФА.

В поисках новой родины

Ряд российских спортсменов под давлением санкций приняли решение сменить спортивное гражданство. Пловчиха Анастасия Кирпичникова стала гражданкой Франции, биатлонистка Дарья Виролайнен перешла в сборную Финляндии, 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк теперь представляет Швейцарию, а гимнастка Анастасия Симакова — Германию. Велосипедист Павел Сиваков и теннисистка Варвара Грачева, как и Кирпичникова, выбрали Францию, а вышедшая замуж шорт-трекистка Софья Просвирнова перебралась в Данию.

Отдельно стоит упомянуть фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду. Разговоры о возможном отъезде спортсменов ходили давно, а в июне стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на смену спортивного гражданства этой парой.