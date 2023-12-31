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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кто-то еще в 2018-м». Загитова и Медведева устроили замес под Новый год

Дорогие фанаты, срочно оставляйте салаты и проследуйте в комментарии.

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Источник: Чемпионат.com

Дорогие фанаты фигурного катания, вы думали спокойно встретить 2024-й, позабыв о склоках хотя бы на новогоднюю ночь? Ну уж нет — Алина Загитова и Евгения Медведева решили, что нужно поддать огня и попикироваться! Пусть и заочно.

Волну запустила Женя, придя на интервью к Лине Фёдоровой в подкаст Okko «Что там в миксте?».

«Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать своё собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?» — обратилась к фигуристке ведущая.

«Что-то про безызбежность, наверное», — Медведева, сама запустившая в 2023 году своё шоу, ответила мемным словом Алины.

Алина немедленно отреагировала в телеграм-канале.

«На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м», — написала она, добавив плачущий эмодзи.

Конечно, Загитова никак не упоминала свою непримиримую соперницу по Олимпиаде 2018 года. Но цель пикировки очевидна — так что фан-базам придётся оставить оливье с шампанским и проследовать в комментарии.

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