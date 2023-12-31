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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова высмеяла Медведеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла серебряного призера Игр Евгению Медведеву. Она посвятила сопернице пост в Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала Загитова, сопроводив слова эмодзи «плачущий человек».

Ранее Медведева упрекнула тренера Этери Тутберидзе во лжи о ее радости после серебра на Играх-2018. «Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила спортсменка. Также она оставила язвительный комментарий о желании Загитовой запустить свое шоу.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр-2018. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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