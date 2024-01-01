Загитова объяснила использование слова «безызбежно»

Источник: Соцсети

«Имела в виду “неизбежно” и “безысходность”. Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда», — заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года.

Впервые Загитова произнесла слово «безызбежно» летом 2023-го в студии перед матчем Sochi Hockey Open-2023. Впоследствии оно стало мемом. Фигуристка выпустила мерч с этим несуществующим словом, который, по ее словам, был распродан в первый же день.

В канун Нового года также Загитова высмеяла Евгению Медведеву. «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала она в соцсети, сопроводив пост эмодзи «плачущий человек».