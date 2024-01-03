Дизайнер разорвала сотрудничество с Косторной и потребовала вернуть костюмы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Дизайнер Алена Куклычева сообщила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной.

Куклычева создает костюмы для фигурного катания и художественной гимнастики.

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — написала Куклычева в Instagram stories (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Также дизайнер прикрепила скриншот переписки с фигуристкой, в которой напоминает Косторной о задолженности и просит вернуть ее костюмы.

«Алена, отправь мне курьером все костюмы для шоу, которые ты не оплачивала. Мы с тобой договаривались, что все вернешь, кроме соревновательных. И ждем оплату за короткую и произвольную программы. Я приготовила твои платья и вещи, отправлю сразу же, как пришлешь мне. Я не буду больше сотрудничать с тобой», — добавила Куклычева.