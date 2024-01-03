Алина Загитова показала, как выполняет сальто назад: «Пока с подстраховкой»
Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира, России и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как выполняет сальто назад.
Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира, России и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как выполняет сальто назад.
Фигуристка выложила в телеграм-канале видео, на котором выполняет гимнастический элемент, стоя на полу, с помощью двух мужчин.
«Пока с подстраховкой», — написала Загитова.