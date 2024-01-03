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20:29 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова показала, как выполняет сальто назад: «Пока с подстраховкой»

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира, России и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как выполняет сальто назад.

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Источник: Sport24
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Фигуристка выложила в телеграм-канале видео, на котором выполняет гимнастический элемент, стоя на полу, с помощью двух мужчин.

«Пока с подстраховкой», — написала Загитова.

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