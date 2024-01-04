Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах в 2024 году
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», — приводит слова Загитовой агентство городских новостей «Москва».
Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы. С 2020 года она не участвует в соревнованиях.