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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах в 2024 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

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Источник: РИА "Новости"

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», — приводит слова Загитовой агентство городских новостей «Москва».

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы. С 2020 года она не участвует в соревнованиях.

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