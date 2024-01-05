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13:22 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам

Соревнования пройдут в Москве с 19-го по 22 января.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Туктамышева пропускает сезон-2023/24. «Она планирует выступать именно в качестве участницы чемпионата, — сказал Мишин. — Сейчас она участвует в шоу, а до этого посещала тренировки. Тройной аксель пока не пробовали, но задумки есть. Лиза постарается стать украшением турнира».

Туктамышевой 27 лет, она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. Изначально турнир должен был пройти в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря 2023 года.

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