Фигуристка Косторная со скандалом вернула костюмы дизайнеру Куклычевой

Чемпионка Европы, российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала скандал с дизайнером костюмов для фигурного катания Аленой Куклычевой.

Куклычева 5 января в интервью Sport24 заявила, что Косторная задолжала ей 240 тысяч рублей за наряды для выступлений. Сообщив также о намерении подать в суд на спортсменку.

После этого «Матч ТВ» сообщил, что Косторная вернула все костюмы дизайнеру, сопроводив посылку нелицеприятной подписью. После чего Куклычева опубликовала пост в социальных сетях с описанием инцидента.

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты… ну хочет человек выкладывать — её право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею, — сказала Косторная в интервью “Матч ТВ”.