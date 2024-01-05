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5 января, источник: Московский комсомолец

Фигуристка Косторная со скандалом вернула костюмы дизайнеру Куклычевой

Косторная: в отношениях с дизайнером Куклычевой давно уже стоит точка.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка Европы, российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала скандал с дизайнером костюмов для фигурного катания Аленой Куклычевой.

Куклычева 5 января в интервью Sport24 заявила, что Косторная задолжала ей 240 тысяч рублей за наряды для выступлений. Сообщив также о намерении подать в суд на спортсменку.

После этого «Матч ТВ» сообщил, что Косторная вернула все костюмы дизайнеру, сопроводив посылку нелицеприятной подписью. После чего Куклычева опубликовала пост в социальных сетях с описанием инцидента.

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты… ну хочет человек выкладывать — её право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею, — сказала Косторная в интервью “Матч ТВ”.

Будет ли Куклычева обращаться в суд, как она планировала ранее, пока не сообщается.

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