Дело Валиевой, допуск россиян, доминирование Тутберидзе. 8 интриг 2024 года в фигурном катании

Новый год — новые надежды. Прошедшие 12 месяцев для российского фигурного катания были непростыми, но по-своему увлекательными. Что ждать от 2024-го? Ниже — 8 главных интриг.

Допуск России на международные старты

От этого зависит буквально все. Будем ли мы смотреть битву российских мужчин с Ильей Малининым и Семой Уно или нам вновь придется высчитывать расклады на внутренних Гран-при и радоваться находчивости ФФККР? Сразу после Олимпиады-2022 россиян отстранили от международных турниров. Весь 2023-й год наших на крупных стартах не было. Изменится ли что-то в 2024-м?

Ложными надеждами тешить себя не будем. ISU уже неоднократно откладывал вопрос с возвращением россиян. Немного оптимизма вселяет допуск атлетов из нашей страны на летнюю Олимпиаду в нейтральном статусе. Но будут ли консервативные чиновники от фигурного катания пытаться проявить инициативу (которую однозначно негативно встретят представители некоторых стран) — вопрос. Скорее всего, для этого им нужен будет более однозначный сигнал от МОК или изменение политической ситуации в мире. Но верить в возвращение россиян мы продолжаем. Когда-то оно должно произойти.

Что будет с Камилой Валиевой?

Это дело длится даже дольше, чем отстранение всей нашей сборной. Осенью 2023-го завершились слушания в CAS по арбитражному разбирательству с участием РУСАДА, ISU, WADA и Камилы Валиевой. В суде отмечали, что обнародуют решение до конца января. Чуть позже в российских СМИ называли другой дедлайн — 12 февраля. Интересно, дотянут ли разбирательства до двухлетней годовщины?

Что будет с Камилой, сказать сложно. 2 или 4 года дисквалификации? Предупреждение? Оправдание? Что в итоге случится с медалями сборной России в командном турнире? Все мы (а еще, конечно, Винсент Чжоу и Эван Бейтс) очень долго ждем ответов на эти вопросы. Кажется, развязка уже близка.

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Новые турниры. Будет ли круче?

Гран-при и чемпионат России прошли до Нового года. Прыжковый чемпионат, шоу-программы, Кубок Первого канала и Спартакиада — после. Вместо чемпионатов мира и Европы нас ждет россыпь новых турниров с участием главных звезд сборной.

Эти соревнования точно будут обсуждать. Но учтут ли организаторы ошибки прошлых лет? Станет ли судейство на турнире шоу-программ более объективным? Добавит ли прыжковому чемпионату привлекательности новая расширенная трехдневная программа? Смогут ли вдохнуть новую жизнь в немного приевшийся взрослый КПК? И станет ли Спартакиада полноценным крутым соревнованием или ее будут по дефолту подавать как финал Гран-при? Работы у ФФККР и Первого канала много. Желаем им сил и вдохновения.

Малинин прыгнет пятерной?

Главную интригу мирового фигурного катания в отсутствие россиян зовут Илья Малинин. Американский вундеркинд с русскими корнями в конце прошлого сезона уверял, что немного отложит гонку за сложностью программ и будет работать над второй оценкой.

Уверял, а потом прыгнул четверной аксель в короткой программе финала Гран-при, удивив судей настолько, что те сначала поставили за элемент ноль баллов. Пойдет ли Илья дальше? Четверной аксель в каскаде? Или пятерной? Фигурное катание в своем прогрессе в 2024 году может зайти очень далеко. Главное, чтобы консерваторы из ISU успели придумать, какими баллами оценивать «квинты».

Тутберидзе продолжит доминировать в женском одиночном?

В этом сезоне женское одиночное катание вкушает первые плоды поднятия возрастного ценза. За шесть этапов Гран-при России лишь одной фигуристке удалось чисто исполнить элемент ультра-си. На чемпионате страны к Аделии Петросян добавились Дарья Садкова и Софья Муравьева. Но никому из этих фигуристок на момент начала сезона не было 17 лет. А, значит, по будущем правилам, которые окончательно вступят в силу через полгода, они не проходили бы на международные турниры из-за возраста.

Неочевидные герои чемпионата России — 19 летняя Ксения Синицына (4 место) и 18-летняя Анна Фролова (5-е), которые подобрались близко к лидерам. Означает ли это глобальную смену лидеров? Но пока доминирование Этери Тутберидзе в женском одиночном продолжается. В Челябинске в 9-й раз подряд чемпионкой России стала ученица Этери Георгиевны. Случится ли юбилей? Учитывая новую реальность, дойти до него будет не так просто.

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Закончится ли чехарда в российских танцах?

Как выразилась фигуристка Екатерина Миронова, в последнее время в российских танцах на льду происходит «диффузия» — партнеры и партнерши массово меняют друга, пытаясь окончательно запутать болельщиков. На чемпионате России в Челябинске на пьедестал попала пара, которая катается вместе меньше года. С одной стороны, приближающаяся Олимпиада в Милане должна немного успокоить эту турбулентность. С другой — отсутствие международных турниров может заставить ребят продолжить экспериментировать. Посмотрим.

Парное катание подарит красоту и хайп?

Парное катание — сильнейший российский вид фигурки прямо сейчас. Сравните результаты на наших и международных турнирах, и вы сами все поймете.

Но кроме шикарных прокатов и сложных элементов, фигуристы внезапно стали развлекать нас медийностью. Имя Алены Косторной, которая катается с Георгием Куницей, регулярно всплывает в новостях по самым разным поводам. А действий чемпион России Александр Галлямов (партнерша — Анастасия Мишина) не только активно ведет телеграм-канал, где иногда шутит на грани фола, но и радует подписчиков выступлениями в медиафутболе и даже рэп-треками. Кажется, в 2024-м мы будем говорить о парах чаще.

Кто будет на троне в мужском одиночном?

Самый непредсказуемый вид останется им и в 2024-м. Удержит ли Евгений Семененко титул чемпиона? Продолжит ли прогрессировать талантливый Владислав Дикиджи? Сумеет ли одержать важные победы рекордсмен сезона по баллам Петр Гуменник? В последние годы в российском фигурном катании много классных мужчин-одиночников. Надеемся, что и в 2024-м они продолжат радовать нас красивой борьбой и еще более феноменальным контентом.