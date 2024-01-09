За кого болеть на чемпионате Европы-2024? Фигуристов из России снова очень много

Сборной России на турнире не будет, но фигуристов из нашей страны и с русскими корнями наберется на целую большую сборную. Да и помимо россиян в Европе сейчас немало новых звезд — это француз Адам Сяо Хим Фа с его сальто и прочей акробатикой, бельгийка Луна Хендрикс с идеальными для удовлетворения мужской аудитории формами (и неплохими результатами), суперплотная борьба ожидается в парах, где только что сенсационно финал «Гран-при» выиграл петербуржец Никита Володин, выступающий за Германию. В танцах будут побеждать мировые звезды Гиньяр/Фаббри, которые не то собираются завершать карьеру в этом году, не то все-таки дождутся домашней Олимпиады.

«СЭ» перечисляет, за кем особенно следить на предстоящем турнире.

От Петербурга до Тюмени

Всего на Евро-2024 мы насчитали 24 фигуриста, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, всего 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров. У многих из них неплохие шансы на медали, в том числе и на золото. География крайне широка — от Москвы и Санкт-Петербурга до Клина, Тюмени и Владимира.

У мужчин среди «россиян» в прошлом году выше всего забрался немец Никита Старостин, но был он лишь 15-м. Лучшие шансы после короткой программы были у Владимира Самойлова, который успел и на чемпионаты России поездить — выступая за Польшу, он стал шестым после первого дня соревнований, но перед произволкой получил травму и откатился в конец второго десятка. Хотя Денис Васильев (вряд ли он считает себя русским, хоть и прекрасно говорит на этом языке) из Даугавпилса был пятым, а Ника Эгадзе, тренирующийся в Москве у Этери Тутберидзе, забрался на седьмое место.

Все они снова на Евро, и Эгадзе теперь — главный актив Тутберидзе в международном катании. В этом сезоне он дважды становился четвертым на этапах «Гран-при». Если наконец соберет весь свой контент — может повторить подвиг соотечественника Квителашвили и завоевать медаль.

Медали в парах и прорыв Дэвис/Смолкина

Анастасия Губанова год назад выиграла чемпионат Европы, но повторить этот результат будет непросто — в этом сезоне она явно не в форме, а обсуждают ее в основном в контексте поездок за рубеж со своим тренером-женихом Романом Галаем.

Турнир в Литве — прекрасная возможность для Насти вернуть в информационное поле себя с другой стороны. Правда, нужно ли это, если титул чемпионки Европы уже в карьере был, а в личной жизни все хорошо?

Помимо Губановой на высокие места из «наших» может претендовать разве что полячка Екатерина Куракова.

У пар совсем другая история. Никита Володин только что вместе с Минервой Хазе нанес неожиданное поражение канадцам Стеллато-Дудек/Дешам на финале «Гран-при», в Европе выиграть должно быть даже полегче. И все при том, что он совсем недавно вырвался в Германию из русского небытия и забвения на региональном уровне. Последний старт Володина до перехода на международный уровень — этап Кубка России-2020, на котором он занял седьмое место с Викторией Васильевой из восьми возможных. Володин спокойно дает интервью на русском языке российским СМИ. Да, в немецком фигурном катании на порядок меньше денег, чем в российском, но с самореализацией у этого парня все в порядке.

Из других претендентов на медали — полностью русская пара из Венгрии Павлова/Святченко и грузины из Владимира и Москвы Метелкина/Берулава.

В танцах главная интрига — насколько высоко заберутся еще одни грузины, свежеиспеченные члены сборной Дэвис/Смолкин (и одновременно дочь и зять Этери Тутберидзе). В серию «Гран-при» их все же не взяли, но Евро — первый шанс заявить о себе на турнире мирового уровня.

По лучшему результату в сезоне Диана и Глеб способны биться за медаль и точно должны попадать в топ-5: выше них котируются итальянцы Гиньяр/Фаббри, британцы Фир/Гибсон, еще ближе финны Турккила/Верслуис и хозяева-литовцы Рид/Амбрулевичус. На последнем чемпионате Европы под флагом России Дэвис/Смолкин стали седьмыми. Смогут ли они рвануть выше в новой форме? Застолбить место наверху надо как можно быстрее — до Олимпиады всего два года.